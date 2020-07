Teramo, OpenFiber: lavori ultimati e cronoprogramma

TERAMO – Su richiesta dell’Assessore al LLPP Giovanni Cavallari, la ditta Open Fiber ha fornito l’elenco delle attività calendarizzate sia per i lavori di realizzazione che per quelli di ripristino delle strade dove vengono introdotti i cavi della fibra ottica.

“Come annunciato alcune settimane fa, i lavori della società ora proseguono con regolarità e con il costante controllo del Comune. La positiva interlocuzione ci consente di verificare l’andamento e la qualità degli interventi – dichiara lo stesso assessore Cavallari – che soddisfa entrambe le parti e risponde ad una necessità ravvisata dall’amministrazione e particolarmente sentita dai cittadini, che possono tornare a vedere le strade oggetto degli interventi allo stato di decoro e sicurezza”.

Scavi Effettuati:

Via delle Playe (ultimazione)

Via Mons. Battistelli

Via Aurini

Via Mons. Micozzi

Via don Minzoni (parziale)

Via Ciaccio (parziale)

Via de Paolis Fedele (parziale)

Via Marcacci (parziale)

La prossima settimana sono previste lavorazioni nelle seguenti vie:

Via don Minzoni (ultimazione)

Via Ciaccio (ultimazione)

Via Celli

Via Illuminati

Via Ciccone

Via della Resistenza

Via Himalaya

Via Flaiani

Via Marcacci (ultimazione)

Via de Paolis Fedele – non saranno effettuati scavi sul tratto ripristinato.

Ripristini effettuati:

Via Fonte Baiano

Via Antonelli

Via Tulli

Via Delfico

Da effettuare dal 6/07 al 10/07

Via Passino

Via Panbianco

Via Brodolini

Via Paolo Tosti