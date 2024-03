Fine settimana di Pasqua caratterizzato da tempo soleggiato. Minime e massime nelle quattro province dal 29 marzo al 1° aprile 2024

REGIONE – Che tempo farà in Abruzzo nel weekend pasquale, dal 29 marzo al 1° aprile 2024? Si prevedono condizioni di tempo soleggiato e asciutto. Ecco le previsioni degli esperti di www.meteo.it per le tre giornate.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 29 marzo

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Mare mosso.

Sabato 30 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti moderati meridionali; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Domenica 31 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Mare molto mosso.

Lunedì 1° aprile

L’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (29 marzo – 1° aprile)

PESCARA

VEN – min 12° max 21°

SAB – min 12° max 20°

DOM – min 14° max 21°

LUN – min 13° max 23°

CHIETI

VEN – min 9° max 25°

SAB – min 8° max 25°

DOM – min 11° max 25°

LUN – min 8° max 26°

TERAMO

VEN – min 9° max 22°

SAB- min 8° max 22°

DOM – min 11° max 22°

LUN – min 9° max 23°

L’AQUILA

VEN – min 9° max 20°

SAB – min 8° max 21°

DOM – min 9° max 21°

LUN – min 8° max 18°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.