Diretta Teramo – Modena: dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì 23 febbraio alle 18 si gioca Teramo – Modena, gara valida per la 22° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita in diretta

TERAMO– Tra le gare in programma per la ventiduesima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Teramo – Modena, che si giocherà mercoledì 23 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 18. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Teramo – Modena, valida per la ventiduesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

L’arbitro

La gara sarà diretta dal sig. Luigi Carella di Bari, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Emanuele Bocca di Caserta e Massimiliano Bonomo di Milano, quarto ufficiale il sig. Giorgio Vergaro di Bari.

I convocati del Teramo

Portieri: 22 Agostino, 32 Perucchini.

Difensori: 13 Bouah, 15 Codromaz, 2 Hadziosmanovic, 30 Iacoponi, 3 Ndrecka, 18 Pinto, 5 Soprano.

Centrocampisti: 6 Arrigoni, 23 De Grazia, 28 Fiorani, 29 Forgione, 11 Lombardo, 25 Papaserio, 16 Rossetti, 8 Viero.

Attaccanti: 9 Bernardotto, 26 Cisco, 17 D’Andrea, 7 Malotti, 33 Montaperto, 20 Rosso.

I convocati del Modena

Portieri: Riccardo Gagno, Antonio Narciso, Andrea Spurio.

Difensori: Riccardo Baroni, Matteo Ciofani, Shady Oukhadda, Antonio Pergreffi, Matteo Piacentini, Fabio Ponsi, Francesco Renzetti, Tommaso Silvestri.

Centrocampisti: Marco Armellino, Manuel Di Paola, Fabio Gerli, Edoardo Duca, Luca Magnino, Nicola Mosti, Fabio Scarsella, Luca Tremolada.

Attaccanti: Paulo Azzi, Romeo Giovannini, Samuele Longo, Mattia Minesso, Roberto Ogunseye, Alessandro Marotta.

Le dichiarazioni di Guidi alla vigilia

«Mancano poche partite, ognuna dovrebbe prepararsi da sola, anche se non sempre tutto quello che si è trasmesso in settimana poi si riesce a metterlo in pratica, ci sono troppe variabili per far incanalare una partita in un verso piuttosto che in un altro. Non abbiamo sbagliato spesso l’approccio, purtroppo è capitato di recente, ma ci sono state tante altre sfide indirizzate nei primi minuti dalla nostra parte. Spero e penso di aver sensibilizzato i miei ragazzi sul tema, perché domani, contro una squadra come il Modena, non potremmo permetterci un altro avvio morbido. La capolista è un avversario che non si attacca facilmente per vie centrali, per la solidità dei difensori e la capacità di schermare di Gerli: dovremo essere bravi nella prima costruzione ed abili ad attaccare sia in ampiezza che in profondità, più riusciremo a tenere la palla noi, più potremmo inibire la loro indubbia forza. Mi auguro che la squadra scenda in campo con aggressività, coraggio e personalità per provare a giocarcela, pur essendo un’impresa titanica. Metterò in campo chi starà meglio fisicamente, sarà la quarta partita in dieci giorni, ma bisognerà correre forte e tanto: posso già anticiparvi che giocheranno dall’inizio Perucchini, Bouah, Hadziosmanovic, Arrigoni e Bernardotto. Il Capitano, in particolare, andrebbe clonato, Iacoponi deve ritrovare minutaggio con gradualità. Spero di finire questo tour de force sfiancante con l’intero gruppo a disposizione. Da gennaio ho la possibilità di ruotare e gestire, i sostituiti non fanno perdere intensità, né qualità del gioco, sinonimo di grande coesione, ora c’è competitività in ogni singola esercitazione e sono felice di essere messo in palese difficoltà nelle scelte. Piacentini? Sarà un piacere riabbracciarlo».

Le dichiarazioni di Tesser alla vigilia

“Affronteremo una buona squadra. Poco tempo fa perdevano a Viterbo 2-0 e poi sono riusciti a vincere 3-2, nel match di domenica erano sotto di due reti a Gubbio e l’hanno pareggiata. Essere rimasti in ritiro lontano da casa, ci è servito per recuperare energie e recuperare le batterie. I ritmi di questo campionato sono molto serrati, farò qualche cambio nella formazione iniziale, sarà regolarmente al suo posto Pergreffi che dovrà giocare anche questa, non è completamente a disposizione Tommaso Silvestri. In attacco partirà Minesso ma dovrò scegliere il resto del reparto offensivo. I miei giocatori stanno facendo il loro lavoro e sono soddisfatto, siamo in una fase della stagione impegnativa e come sempre per superare gli ostacoli 0servirà l’apporto di tutti. Ci attende un’altra partita tosta, e da qui in avanti ogni match sarà così”.

La presentazione del match

Gli abruzzesi vengono dal pareggio esterno per 2-2 contro il Gubbio e sono dodicesimi in classifica, a pari merito con l’Olbia, con 30 punti, frutto di sette vittorie, nove pareggi e undici sconfitte, con ventotto gol fatti e quarantacinque subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una, incassando sette reti contro le otto siglate. Di fronte troveranno il Modena, reduce dal successo casalingo di misura contro la Viterbese e primo in classifica, a pari merito con la Reggiana, a quota 65 punti con un cammino di venti partite vinte, cinque pareggiate e due perse e con quarantotto gol fatti e sedici subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie e due pareggi con quattro reti realizzate e nessuna incassate. Lo scorso 12settembre la gara di andata si é conclusa a reti inviolate.

QUI TERAMO – Per la squadra di Guidi probabile modulo 3-5-2 con Perucchini in porta e retroguardia formata da Codromaz, Iacoponi e Pinto. In cabina di regia Rossetti con Arrigoni e Hadziosmanovic; sulle corsie esterne Bouah e De Grazia. Davanti Bernardotto e Rosso.

QUI MODENA – Tesser dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2: davanti a Gagno, difesa a quattro con Ciofani, Pergreffi, Silvestri e Azzi. A centrocampo Armellino, Gerli e Scarsella. In attacco Giovannini e Minesso, davanti al trequartista Tremolada.

Le probabili formazioni di Teramo – Modena

TERAMO (3-5-2): Perucchini, Codromaz, Iacoponi, Pinto; Bouah, Arrigoni. Rossetti, Hadziosmanovic, De Grazia, Bernardotto, Rosso. Allenatore: Guidi.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Tremolada; Giovannini, Minesso. Allenatore: Tesser