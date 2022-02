Final Eight di Coppa Italia LNP 2022 Old Wild West a Roseto

Nugnes: “Questa Final Eight di basket, per la quale ringrazio la LNP e tutti gli attori coinvolti, porterà ulteriore lustro sportivo e non solo ad alla nostra città”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Lega Nazionale Pallacanestro rende noto l’accordo raggiunto con l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi quale organizzatrice della Final Eight di Coppa Italia LNP 2022 Old Wild West. LNP ha voluto ringraziare i rappresentanti istituzionali del Comune di Roseto degli Abruzzi, con in testa il sindaco Mario Nugnes, che hanno fortemente voluto che l’evento si disputasse in una delle località di più grande tradizione cestistica del nostro Paese. Dove, nello scorso dicembre, si sono festeggiati i 100 anni dalla comparsa dei primi canestri nella cittadina turistica abruzzese.

La manifestazione sarà ospitata dal PalaMaggetti di Roseto nei giorni dell’11-12-13 marzo, impianto dove saranno disputate le gare valevoli per i quarti della Final Eight di Serie B (venerdì 11 marzo), ed a seguire semifinali (sabato 12 marzo) e finali delle due competizioni per la Serie A2 e la Serie B. Mentre sarà il PalaLeombroni di Chieti venerdì 11 marzo ad ospitare le 4 gare dei quarti del tabellone di Serie A2. Con un ringraziamento per il supporto al presidente Gabriele Marchesani ed allo staff della Società Chieti Basket 1974.

Giovedì 24 febbraio saranno resi noti calendario ed orari di gioco dei due tabelloni.

Nei prossimi giorni sul sito LNP sarà attivata la tradizionale sezione dedicata alla Coppa Italia, in aggiornamento costante sulla competizione, la biglietteria, l’accreditamento media e le informazioni turistiche per gli appassionati che volessero seguire la Final Eight nelle città di Roseto e Chieti.

Da LNP un ringraziamento va anche a tutte le realtà che, a seguire la pubblicazione del Bando, hanno espresso interesse fattivo per ospitare la Final Eight 2022 Old Wild West.

“Nel mio programma di governo, uno dei punti fondamentali è quello in cui si parla di “Roseto Città Amica dello Sport”, che prevede l’obiettivo di candidare la nostra città a ospitare grandi competizioni nazionali e internazionali, in grado di portare pubblico in città e con esso un potente indotto all’economia locale; e in tal senso si inseriscono anche le Final Eight di Coppa Italia LNP 2022 – afferma il sindaco Mario Nugnes – Sono molto soddisfatto nel vedere che, in pochissimi mesi dal nostro ingresso a Palazzo di Città, siamo riusciti ad organizzare una serie di iniziative, di concerto con le Istituzioni sportive locali e nazionali, che porteranno sicuro lustro al tutto il nostro territorio. Questa Final Eight di basket, per la quale ringrazio la LNP e tutti gli attori coinvolti, porterà ulteriore lustro sportivo e non solo ad alla nostra città, simbolo della pallacanestro abruzzese e di tutto il Centro Italia. Colgo l’occasione, sempre per quanto riguarda il basket, per ricordare che, grazie agli ottimi rapporti con le istituzioni cestistiche e il Coni, a breve apriremo a Roseto un centro federale per il Basket 3 contro 3, una disciplina sbarcata anche agli ultimi Giochi Olimpici”.