Diretta Teramo – Juve Stabia: ecco dove vedere la partita

Domenica 25 ottobre alle 15 si gioca Teramo – Juve Stabia, gara valida per la 7°giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Domenica 25 ottobre, allo Stadio “Bonolis”, si gioca Teramo – Juve Stabia, gara valida per la settima giornata del campionato del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 15. I padroni di casa vengono dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Potenza nel turno infrasettimanale e sono secondi in classifica con 11 punti, a pari merito con il Bari e a una lunghezza dalla capolista Ternana. Al “Viviani” i biancorossi hanno conservato l’imbattibilità; dopo essersi trovati in svantaggio per la prima volta in stagione per il gol di Cianci nel primo tempo, hanno riequilibrato il risultato con una rete in rovesciata di Pinzaiuti. Gli ospiti sono reduci dal pari a reti inviolate ottenuto in casa dell’Avellino e sono noni a quota 7.

CRONACA DELLA PARTITA

DIRETTA TV

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti per il campionato di Serie C.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Valentini tra i pali e retroguardia composta da Diakité e Piacentini al centro e da Celentano e Tarantini ai lati. In mezzo al campo Lasik e Vieri. Sulla trequarti Ilari, Bombagi e Costa di supporto all’unica punta Santoro. Probabile modulo 4-3-2-1 per la Juve Stabia con Tomei in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Troest-Allievi e da garattoni e Rizzo sulle fasce. A centrocampo Vallocchia, Berardocco e Mastalli. Sulla trequarti Fantacci e Golfo, di supporto all’unica punta Romero.

Le probabili formazioni di Teramo – Juve Stabia

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Celentano, Diakitè, Piacentini, Tentardini; Lasik, Viero; Ilari, Bombagi, Costa; Santoro. Allenatore: Paci.

JUVE STABIA (4-3-2-1): Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo; Vallocchia, Berardocco, Mastalli; Fantacci, Golfo; Romero. Allenatore: Padalino.