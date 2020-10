Potenza – Teramo 1-1: highlights e tabellino della partita [VIDEO]

Buon pari dei biancorossi che sotto di un gol al primo tempo trovano nella ripresa una pregevole marcatura di Pinzauti: la storia del match

POTENZA – Il Teramo torna da Potenza con un buon punto raccolto al termine di una partita complicata. Gara subito interpretata bene dalla squadra di Paci che conduce per la prima mezz’ora dove ha la chance per colpire con un tiro di Costa Ferreira al 10′ terminato a lato e in particolare al 25′ quando Santoro in area vede Pinzauti ma la sua conclusione ravvicinata sul primo palo viene deviata in corner da Marchegiani. Al 33′ doccia fredda per i diavoli quando su perfetta verticalizzazione l’ex Cianci brucia Piacentini e in area trafigge con una conclusione sul primo palo Lewandowski. Allo scadere di tempo viene annullata una rete alla squadra di casa per un tocco di mano. Nella ripresa il Teramo non si perde d’animo e trova il pareggio al 22′: sprint di Diakité sulla destra, preciso cross dal fondo per Pinzauti che si esibisce in una spettacolare rovesciata con palla che si infila sotto l’incrocio dei pali di un esterrefatto Marchegiani.

Ricordiamo che nel prossimo turno la squadra di Paci ospiterà domenica 24 ottobre la Juve Stabia in casa. Di seguito il video con gli highlights della partita, le impressioni di Paci a fine partita e il tabellino.



MISTER PACI A FINE PARTITA

«Non era una partita facile su un campo complicato. Siamo passati in svantaggio contro avversari che non erano predisposti al gioco, avendo impostato la gara sulle seconde palle, ma i miei ragazzi sono stati molto bravi. Contenti per la mentalità e la reazione mostrate, qualcosa in più avremmo potuto portare a casa, ma va bene così, con questo spirito possiamo fare grandi cose. Quando all’intervallo sono rientrato negli spogliatoi ho percepito la delusione dei giocatori: faccio i complimenti ai ragazzi per la grinta messa in mostra, la volontà di giocarsela fino al 94′. Oggi il nostro gioco in verticale non era possibile, perchè gli avversari si erano messi con un baricentro molto basso e quindi abbiamo dovuto cambiare impostazione. Abbiamo sofferto le loro palle lunghe, non le abbiamo gestite bene, ma abbiamo preso gol su un’azione sporadica dopo tre nostre occasioni importanti. Poi volevo cambiare il film della contesa, perchè avevo timore di un finale già visto e abbiamo iniziato a giocare come facevano loro, con meno palleggio e più lanci lunghi, inserendo il secondo attaccante, passando al 4-3-1-2 e alzando i terzini. Pinzauti? Avrebbe meritato questo gol da tempo, sono contento per la mole di lavoro che si porta sulle spalle dopo ogni gara. Quando fai questi gol vuol dire che c’è energia positiva nello spogliatoio. La partita di stasera deve insegnarci che è un campionato che passa anche da questo tipo di incontri, dove bisogna imparare anche a giocare in maniera diversa, facendo di necessità virtù: stasera torniamo a casa con maggior consapevolezza e forza d’animo».

TABELLINO

POTENZA (4-4-2): 22 Marchegiani, 18 Zampa, 6 Conson (Vk) 15 Boldor, 7 Coccia; 2 Viteritti (89′ 30 Costa Pinto), 23 Coppola (K), 4 Sandri (46′ 8 Iuliano), 21 Di Livio (64′ 26 Di Somma); 9 Cianci (79′ 10 Ricci), 17 Salvemini (89′ 16 Baclet). A disp.: 1 Santopadre, 3 Panico, 5 Romei, 11 Compagnon, 13 Lauro, 16 Baclet, 20 Fontana, 24 Volpe. All.: Somma.

TERAMO (4-2-3-1): 22 Lewandowski, 23 Diakite, 26 Piacentini, 33 Iotti, 3 Tentardini; 6 Arrigoni (K), 21 Santoro; 20 Ilari (Vk), 7 Mungo (62′ 32 Bunino), 8 Costa Ferreira (81′ 9 Cappa); 11 Pinzauti. A disp.: 1 Valentini, 4 Trasciani, 9 Cappa, 17 Di Francesco, 24 Celentano, 25 Birligea, 27 Di Matteo, 28 Viero. All.: Paci.

Arbitro: sig. Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

Assistenti: sigg. Emilio Micalizzi di Palermo e Giuseppe Trischitta di Messina.

Quarto uomo: sig. Gianpiero Miele di Nola.

Reti: 33′ Cianci (P), 67′ Pinzauti (T).

Ammoniti: Sandri (P), Coppola (P), Diakite (T), Conson (P), Costa Ferreira (T), Cianci (P).

Espulsi: –

Recupero: 0’pt, 4’st.