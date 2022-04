TERAMO – Nel pomeriggio di ieri, venerdì 1^ Aprile, la Polizia Locale ha effettuato due interventi in centro storico, per riportare la normalità in altrettante situazioni di difficoltà, causate da due persone in evidente stato di ebbrezza, che si erano lasciate andare ad atti di intemperanza e disturbo pubblico.

Il primo dei due episodi, intorno alle 16.00, ha visto gli agenti intervenire in corso San Giorgio dove un artista di strada, in evidente alterazione, stava inveendo contro alcuni commercianti esasperati dai suoi ripetuti comportamenti. L’intervento della Polizia Locale è servito a riportare la calma e per l’uomo, al termine degli accertamenti di rito, potrebbero scattare appositi provvedimenti.

Successivamente gli agenti sono intervenuti in Via Riccitelli, a seguito ad alcune segnalazioni su un uomo che, in preda ai fumi dell’alcool, si stava lanciando contro i veicoli in transito mettendo a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. Anche in questo caso la Polizia Locale, intervenuta prontamente, è riuscita a calmare l’uomo, che è stato poi affidato alle cure di un conoscente.

Il comando della Polizia Locale, Franco Zaina ricorda ai commercianti che: “La somministrazione di alcolici a soggetti visibilmente in stato di alterazione è punita dall’articolo 691 del codice penale il quale, oltre all’arresto da tre mesi a un anno, comporta la sospensione dell’attività”.