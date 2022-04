Teramo, Villa Mosca: ok al progetto preliminare per miglioramento viabilità

TERAMO – La Giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto preliminare per il miglioramento della viabilità nel quartiere di Villa Mosca. Il progetto, prevede tre distinti interventi, già inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, e mira a dare risposta all’esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza di alcune strade e a fluidificare il traffico in uno dei quartieri della città che negli ultimi anni ha visto la maggiore espansione.

Le aree di intervento sulle quali si concentra il progetto sono via Rivacciolo, da anni colpita da un processo di smottamento ed erosione del terreno e che verrà definitivamente sistemata, il collegamento tra via Coppa Zuccari e la strada F.Franchi e il collegamento tra la rotonda di via Arno e via N.Da Guardiagrele.

“Si tratta di lavori che il quartiere chiede da tempo – commenta l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari – e che mirano a garantire una migliore viabilità in uno dei quartieri più popolosi della città. In giunta abbiamo approvato il progetto preliminare dell’intervento, che vedrà tre distinti lavori suddivisi sulle varie annualità. Il primo che sarà realizzato, che è quello più urgente, è quello su via Rivacciolo dove andremo a intervenire su una situazione che si protrae ormai da troppo tempo”.

Il costo stimato dei tre interventi è di 194.420 euro per via Rivacciolo, di 1.158.850 euro per il collegamento tra via Coppa Zuccari e la strada F.Franchi e di 1.831.230 euro per il collegamento tra la rotonda di via Arno e via N.Da Guardiagrele.

“Si tratta da un lato di un intervento immediato e dall’altro di una programmazione importante che permetteranno di migliorare la qualità della vita dei residenti di uno dei quartieri che in questi anni è stato caratterizzato da una forte espansione – sottolinea il sindaco Gianguido D’Alberto – programmazione che va ad aggiungersi ai lavori già realizzati in questi anni come gli asfalti, a partire da via Benedetto Croce, l’installazione di un nuovo parco giochi, il miglioramento degli spazi verdi nel quartiere, e conferma l’attenzione di questa amministrazione verso quartieri e frazioni che erano stati completamente abbandonati dalla passate amministrazioni”.