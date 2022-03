TERAMO – La Polizia locale di Teramo, grazie a una meticolosa attività di indagine, è riuscita a rintracciare i responsabili di tre diversi incidenti stradali che si sono verificati nell’ultima settimana in centro storico. In tutti e tre i casi i responsabili delle infrazioni, dopo l’incidente, si erano allontanati facendo perdere le proprie tracce ma i vigili, diretti dal tenente colonnello Franco Zaina, sono riusciti ad individuare i responsabili, anche grazie al sistema di videosorveglianza in dotazione al Corpo e alla collaborazione di alcuni commercianti che dispongono a loro volta di videocamere mettendo a disposizione della polizia locale i relativi video.

La polizia municipale sottolinea come “Il crescente fenomeno della fuga a seguito di incidente è spesso direttamente collegato alla guida in stato di ebbrezza alcolica, alla circolazione sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope o alla mancanza di prescritta copertura assicurativa. Chi pone in essere tali comportamenti a volte ignora che, in caso di lesioni personali, incorre nella pena dell’arresto”.