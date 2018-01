Teramo, scuole: in arrivo finanziamenti per adeguamenti sismici

TERAMO – Il Presidente della Regione Abruzzo ha comunicato al Commissario Straordinario del Comune di Teramo, Pref. Dott. Luigi Pizzi, che il MIUR ha disposto un cospicuo finanziamento in favore dell’intero territorio regionale, per l’adeguamento sismico dell’edilizia scolastica.

In virtù dell’intervento proposto dal Comune di Teramo, per il territorio comunale sono stati stanziati fondi per i seguenti interventi:

adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio nuova Scuola dell’Infanzia di Villa Vomano: 192.780,00 €;

adeguamento/miglioramento sismico della Scuola dell’Infanzia di via Brigiotti, San Nicolò a Tordino: 538.650,00 €;

adeguamento/miglioramento sismico della Scuola dell’Infanzia di via Matteotti a Teramo: 510.300,00 €;

adeguamento strutturale della scuola Media Savini: 600.000,00 €;

adeguamento strutturale della Scuola Elementare San Giuseppe: 450.000,00 €;

manutenzione straordinaria della Scuola Elementare di Piano della Lenta: 75.000,00 €.

Il MIUR completerà l’iter procedurale per la formale assegnazione delle risorse assegnate direttamente al Comune di Teramo.