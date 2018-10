Diretta di Teramo – Fano: presentazione della partita, precedenti, probabili formazioni della sfida in programma mercoledì 17 ottobre dalle ore 18.30

TERAMO – Oggi 17 ottobre allo Stadio Bonolis si gioca Teramo – Fano, match valido per la settima giornata della Serie C 2018-2019, girone B. Calcio di inizio previsto per le ore 18.30. Gli abruzzesi provengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Rimini e in classifica hanno 4 punti. Due lunghezze in più per i marchigiani, reduci dalla vittoria casalinga contro il Giana Erminio.

QUI TERAMO – Per Zichella possibile modulo 3-5-2 con Lewandowski tra i pali. Difesa composta da Caidi, Speranza e Piacentini. In mezzo al campo Ranieri, De Grazia, Mastrilli; Ventola e Spighi sulle fasce. Tridente offensivo formato da Bacio Terracino e Piccioni.

QUI FANO – Modulo speculare per Epifani con Sarr in porta e retroguardia composta da Sosa, Konate e Magli. A centrocampo Acquadro, Selasi e Lulli; sulle corsie Setola e Diallo. Tandem di attacco formato da Ferrante e Fioretti.

Diretta tv

La gara non sarà trasmessa in televisione. Sarà possibile seguire il live testuale su questo sito. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali a partire dalle ore 17:45 circa. Poi, a partire dal calcio di inizio vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto

Statistiche e precedenti

L’ultima sfida risale allo scorso 29 aprile quando finì a rete inviolate. Il Teramo aveva vinto i due incontri precedenti.

La terna arbitrale

Il direttore di gara sarà Ilario Guida della sezione di Salerno. Assistenti saranno Nicola Nevio Spiniello della sezione di Avellino e Andrea Nasti della sezione di Napoli.

Le probabili formazioni del match

TERAMO (3-5-2): Lewandowski; Caidi, Speranza, Piacentini; Ventola, Spighi, Ranieri, De Grazia, Mastrilli; Bacio Terracino, Piccioni. A disposizione: Pacini, Natale, Fiordaliso, Vitale, Zenuni, Fratangelo, Di Renzo, Zecca, Cappa, Persia, Barbuti, Mantini. Allenatore: Maurizi

FANO (3-5-2): Sarr; Sosa, Konate, Magli; Setola, Acquadro, Selasi, Lulli, Diallo; Ferrante, Fioretti. A disposizione: Voltolini, Vitturini, Filippini, Tascone, Mancini, Celli, Camilloni, Ndiaye, Scimia, Cernaz, Morselli, Lazzari. Allenatore: Epifani