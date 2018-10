Montesilvano, commissione mensa scolastica: ecco i nuovi componenti

Parlione: “L’incontro è stato molto importante perché sono emerse alcune richieste da parte dei genitori, in particolare riguardo al consumo di frutta dei bambini”

MONTESILVANO – La commissione mensa scolastica si è riunita ieri pomeriggio nella sala giunta del comune. Si sono insediati i nuovi componenti che sono Monica Di Campli, Giovanna Durazzo, Stefania Porracciolo, Merisa Ruggieri e Maria Tarantella. All’incontro, presieduto dall’assessore alla Pubblica istruzione, Maria Rosa Parlione, hanno partecipato anche Camillo D’Ercole della Cir Food, la società che gestirà il servizio fino a fine dicembre, e la dottoressa Marisa Calabrese, nutrizionista del Sian, Servizio igiene alimenti e nutrizione della Asl.

«Ho sottolineato l’importanza e la valenza di incentivo e monitoraggio della commissione», ha detto l’assessore Maria Rosaria Parlione, «ricordando che il servizio, a cui accedono circa 1.300 bambini, da gennaio 2019 – essendo il precedente contratto di gestione arrivato alla naturale scadenza – sarà affidato alla Serenissima Ristorazione. L’incontro è stato molto importante perché sono emerse alcune richieste da parte dei genitori, in particolare riguardo al consumo di frutta dei bambini. Le mamme presenti nella commissione, inoltre, hanno giustamente richiesto di visitare il centro cottura mentre la dottoressa Calabrese ha sottolineato l’importanza dell’educazione alimentare dei più piccoli.

Infine, ma non certo per ultimo, si è ribadita la possibilità di raggiungere l’obiettivo zero rifiuti. Come ho rimarcato già altre volte, ricordo che le tariffe del servizio mensa sono invariate e la qualità dei pasti è garantita non solo dall’attenzione e dalla cura del servizio offerto dalla Cir Food, ma anche dalla supervisione della nutrizionista del Sian, Servizio igiene alimenti e nutrizione della Asl, Marina Calabrese. I menù privilegiano qualità e proprietà organolettiche dei cibi biologici e valorizzano i prodotti a chilometro zero».