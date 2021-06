Teramo, disinfestazione del territorio l’11 e 12 giugno 2021

TERAMO – Il Comune di Teramo in una nota comunica che nella notte compresa tra venerdì 11 e sabato 12 giugno prossimi, a partire dalle ore 22.30, verrà effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida nel territorio comunale di Teramo. Si suggerisce di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, tenere porte e finestre chiuse, animali domestici riparati ed evitare di stendere la biancheria.

