Teramo, denunciate 7 persone per mancato rispetto DPCM Coronavirus

Il 17 marzo 7 persone erano fuori casa senza giusto motivo: chi a passeggio, chi in un locale adibito a distributore automatico di bevande

TERAMO- La Polizia, nell’ambito del controllo del territorio mirato alla verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione stabilite per l’emergenza del nuovo coronavirus, ha denunciato 7 persone in provincia di Teramo.

In particolare, due ragazzi di nazionalità marocchina, residenti in Teramo ed una ragazza italiana, residente in un paese dell’entroterra teramano, sono stati trovati a passeggio dalla polizia ad Alba Adriatica. Al momento el controllo i due giovani hanno dichiarato di aver accompagnato l’amica, domiciliata tra l’altro a San Benedetto del Tronto, ad effettuare un prelievo di denaro in banca.

Quattro cittadini egiziani sono invece stati sorpresi in un locale adibito a distributore automatico di bevande, mentre chiacchieravano tra loro, creando, così, un piccolo assembramento. Uno di loro è risultato residente nelle Marche, con permesso di soggiorno scaduto.