In provincia di Chieti denunciate 17 persone per mancato rispetto DPCM

Il 17 marzo 17 persone erano fuori casa senza giusto motivo. Due ristoratori lavoravano nonostante l’obbligo di chiusura dei locali

CHIETI – La Guardia di Finanza, nell’ambito del controllo del territorio mirato alla verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione stabilite per l’emergenza del nuovo coronavirus, ha denunciato 17 persone in provincia di Chieti.

In particolare, a Lanciano, sono stati trovati a passeggio senza giustificato motivo in tre, uno dei quali avrebbe dichiarato i essere uscito di casa per fruire della connessione WI-FI del locale; altre due ragazze sono state fermate, in compagnia di una terza persona, appena arrivata dall’estero. A Fossacesia, due uomini hanno detto di aver lasciato l’abitazione per fare rifornimento di carburante, benchè provenissero da altro comune pure fornito di pompe di benzina.

A Lanciano sono stati denunciati anche due ristoratori che stavano lavorando nei loro locali nonostante l’obbligo di chiusura imposto dal governo. In questi casi é prevista dal decreto della Presidenza del consiglio dei ministri anche la chiusura del ristorante.