Teramo, costituita la Commissione per regolamento prodotti DECO

TERAMO – Questa mattina si è costituita la Commissione per il regolamento dei prodotti DECO, denominazione di origine comunale. I punti all’ordine del giorno erano tre. Il primo concerneva la registrazione del marchio ed è stato pertanto conferito mandato all’Ufficio Commercio dell’ente per la registrazione del marchio presso la Camera di Commercio.

Secondo punto, l’approvazione dei moduli per le richieste, che nei prossimi giorni verranno pubblicati sul sito del Comune di Teramo e consentire l’avvio dell’attività, e cioè si potrà iniziare a tutelare i prodotti, proprio perché saranno ricevute le istanze da parte di tutti i soggetti interessati.

Il terzo punto era probabilmente il più importante perché la Commissione si è data come linea di operatività una modalità attiva, cioè non si limiterà solo a ricevere le richieste e le istanze da parte dei soggetti interessati ma si porrà essa stessa a tutela dei prodotti, decidendo in autonomia di individuare i piatti della tradizione e iniziando subito a lavorare ai disciplinari degli stessi. Analogo procedimento sarà attuato per i prodotti.

E’ stata ribadita la necessità di operare con rapidità, mentre continueranno gli incontri dell’amministrazione con i ristoratori allo scopo di individuare piatti e prodotti anche attraverso la loro esperienza e il loro contributo.