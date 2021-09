Teramo, controlli della Polizia Locale nel weekend del 17 e 18 settembre

TERAMO – Il nucleo operativo della polizia locale di Teramo, nel weekend appena trascorso, ha messo in atto una serie di operazioni di controllo del territorio. Nella serata di venerdì 17, sono scattati i consueti controlli correlati alla movida: sanzionate due attività del centro storico per mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative sui dehors esterni.

Nella mattinata di sabato 18 gli agenti, dopo accurate indagini, sono risaliti al responsabile di un rocambolesco sinistro stradale verificatosi una settimana prima in Via San Giuseppe, dove un veicolo fuori controllo, per cause ancora ignote, aveva travolto auto in sosta provocando ingenti danni.

I controlli sono proseguiti fino a tarda notte concentrando l’attenzione su un fenomeno abbastanza diffuso nella movida teramana ossia quello della vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Su questa linea, sono stati due i pubblici esercizi ispezionati che hanno confermato i sospetti già preesistenti. All’interno di questi, infatti, venivano somministrate bevande alcoliche a minori. Le violazioni prevedono 500€ di sanzione e la chiusura del locale in caso di recidiva e, nel caso di minore inferiore a 14 anni, l’arresto fino ad un anno. Accertate inoltre gravi violazioni in materia igienico sanitaria e in materia di pubblica sicurezza, nella fattispecie infrazioni sulla sorvegliabilità dei pubblici esercizi. Infine, in un caso, è stata applicata la normativa anticovid nei confronti di un addetto alla manipolazione di alimenti trovato privo dei dispositivi di protezione individuale.

I controlli proseguiranno serrati anche in considerazione delle continue richieste di tutela da parte della cittadinanza.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto ringrazia il corpo di Polizia Locale per l’importante lavoro assicurato e ne plaude la modalità e gli esiti. L’Assessore con delega alla Polizia Locale Maurizio Verna, dal canto suo, manifesta “Grande soddisfazione per il lavoro svolto nell’ultimo fine settimana da parte della nostra polizia locale. Si continua a tenere alta l’attenzione in termini di sicurezza e legalità nonostante Teramo comunque sia una città sicura, come dimostrano i dati più volte espressi dagli organi competenti”.