Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 30 aprile 2021

TERAMO – E’ convocata per venerdì 30 aprile prossimo, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del Parco della Scienza, una seduta del Consiglio Comunale che si svolgerà in modalità ibrida, con presenza massima al 50% e rigorosamente a porte chiuse, con la partecipazione dei soli giornalisti accreditati. La 2^ convocazione è fissata per martedì 4 maggio alle ore 10.00.

La seduta sarà visibile in diretta streaming collegandosi all’indirizzo internet: http://www.consigli.cloud/teramo.

Di seguito gli argomenti all’Ordine del Giorno:

Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000. Regolamento contributi a favore di nuove imprese e aumento occupazionale a seguito dell’emergenza da COVID 19. Intervento di ampliamento attività sportivo-ricreativa sita in contrada De Contro nel Comune di Teramo – Ditta DIESSE Srl. Raccordo con lo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 DPR 7 settembre 2010, n. 160. Costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo “UNICO Gran Sasso” per migliorare la coesione e la competitività territoriale – Approvazione e adesione. P.F. / Comune di Teramo – Esecuzione Sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 7/2021 – Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio. Mozione della Consigliera Pina Ciammariconi “Riduzione dell’impatto visivo lungo l’accesso Teramo Est con sistemazione del muro di contenimento in Via Po”. Mozione del Consigliere Osvaldo Di Teodoro “Istituzione di un parcheggio nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di Campo Boario”.