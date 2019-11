Teramo, Consiglio comunale: l’odg del 26 novembre 2019

TERAMO – È stata convocata nell’Auditorium del Parco della Scienza, la prossima riunione del Consiglio Comunale fissata per martedì 26 novembre 2019, alle ore 08:30, ed in 2^ convocazione per giovedì 28 novembre 2019, alle ore 10.00, per la trattazione dei seguenti argomenti:

Ratifica delibera di Giunta n. 339 del 21.10.2019 “Bilancio di Previsione 2019/2021: III variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000”;

Permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 DPR 380/2001 – Ditta Visciotti Francesco.

Richiesta di alienazione dell’area di proprietà comunale sita in zona artigianale di Villa Pavone – TE . Ditta La Luna Roberto.

Richiesta di alienazione frustolo di terreno di proprietà comunale sito in località Gammarana – TE. Ditta Cingoli – Binchi.

Richiesta di alienazione area irreversibilmente occupata di proprietà comunale sita in frazione Monticelli – TE. Ditta Volpa Vincenzo e Francesca.

Mozione presentata dal Consigliere Luca Corona: “Iniziative a favore dell’installazione di telecamere negli asili e nelle scuole d’infanzia statali e paritarie, nonché nelle strutture di assistenza e cura per anziani e disabili”.

Ordine del Giorno del Gruppo Consiliare Futuro In: “Discussione e successiva deliberazione sulla nomina del Collegio di tre esperti di cui all’art. 83 dello Statuto del Comune di Teramo per l’indizione di un referendum consultivo propositivo”.

Mozione presentata dal Consigliere Ivan Verzilli: “Regolarizzazione del servizio di igiene urbana”.

Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Massimo Speca e Giovanni Cavallari: “Conferimento cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre.

Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Massimo Speca: “Riesame della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.07.2017 avente ad oggetto: Teramo ed il nuovo Ospedale. Una scelta strategica” alla luce del nuovo assetto regionale e provinciale

A seguire saranno trattate le Interrogazioni ed Interpellanze come da accordi presi in sede di Conferenza dei Capigruppo.