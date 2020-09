San Giovanni Teatino, novità Calcio a 5 e Rugby stagione 2020/2021

Ferraioli: “Fra le finalità della SGT Sport non c’è solo la gestione degli impianti, ma anche lo sviluppo della pratica sportiva sul territorio. Le attività della piscina e del tennis rappresentano già delle vere e proprie eccellenze”

SAN GIOVANNI TEATINO – La scorsa settimana nella Cittadella dello Sport di San Giovanni Teatino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle attività promosse dalla SGT Sport, società sportiva dilettantistica partecipata della SGT Multiservizi Srl, per la stagione 2020/2021. Erano presenti il Sindaco Luciano Marinucci, l’assessore allo Sport Roberto Ferraioli, il Vicesindaco Giorgio Di Clemente, l’assessore all’Urbanistica Ezio Chiacchiaretta e il presidente della SGT Sport Luciano Di Nicola che, introdotti dal direttore tecnico Massimo Candeloro, hanno illustrato tutte le novità per il nuovo anno.

Oltre alle ormai tradizionali attività legate al nuoto e al tennis, coordinate rispettivamente dai responsabili Rocco De Lutiis e Fernando Gianini, sono nate infatti la SGT Sport Calcio a 5 e la SGT Sport Rugby, gestite direttamente dalla SGT Sport. La prima realtà darà modo ai bambini e ai ragazzi, residenti e non, di provare una nuova esperienza, che prevede anche la partecipazione al prossimo campionato di serie D con una squadra composta principalmente da atleti locali. Il direttore tecnico della scuola sarà Andrei Bordignon, campione italo-brasiliano di Calcio a 5, vincitore di uno scudetto nel Campionato italiano, vice campione europeo con la casacca della Nazionale, vincitore di una Coppa Italia e di una Winter Cup. Sarà direttamente Andrei a seguire tutti i ragazzi, assieme allo staff e al Responsabile del settore Calcio a 5 Gianluca Molinaro.

La SGT Sport Rugby, invece, è stata istituita in partnership con la Polisportiva Abruzzo Rugby, che vanta cinquant’anni di attività e che è l’unica fuori dalla provincia dell’Aquila ad aver partecipato a Campionati Nazionali di serie B. La direzione tecnica è affidata al Prof. Marco Trivellone, il responsabile bambini è Simone Grifone, i tecnici sono il Prof. Andrea Ferrieri, Massimo Petrocco, Fabio Faraone e Alessandro Ienaz. Completa lo staff il fisioterapista Dott. Matteo Finarelli. Nell’impianto di Sambuceto sarà svolta attività di Propaganda del gioco del Rugby a livello Under 6, Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14. Anche i ragazzi più grandi avranno la possibilità di giocare, in particolare nelle fila delle Giovanili (Under 16 e Under 18) e della squadra partner.

“L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – non può che esprimere grande soddisfazione per le attività portate avanti dalla SGT Sport che, in vista della ripresa delle attività sportive dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid-19, si è riorganizzata per offrire ai ragazzi e alle loro famiglie, residenti e non, sempre più opportunità di crescita”.

“Fra le finalità della SGT Sport – spiega l’assessore alle Sport Roberto Ferraioli – non c’è solo la gestione degli impianti, ma anche lo sviluppo della pratica sportiva sul territorio. Le attività della piscina e del tennis rappresentano già delle vere e proprie eccellenze, ma ora abbiamo voluto ampliare il ventaglio delle offerte, forti anche di un impianto all’avanguardia, in grado di ospitare diverse discipline. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare anche tutte le altre attività sportive presenti sul territorio, che continuano a darci grandi soddisfazioni”.

“In occasione della presentazione delle attività per l’anno sportivo 2020/2021 – afferma il Presidente della SGT Sport Luciano Di Nicola – siamo veramente lieti di poter annunciare che la famiglia della SGT Sport si allarga, grazie alla SGT Sport Calcio a 5 e alla SGT Sport Rugby. Ci auguriamo che queste due nuove attività ci regalino le stesse soddisfazioni che, finora, ci hanno donato il nuoto e il tennis. Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione dei ragazzi, dai 6 ai 15 anni, ulteriori possibilità, all’interno di quello che possiamo definire uno degli impianti più belli della Regione Abruzzo”.