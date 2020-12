Teramo, chiusura di Vincenzo Irelli al traffico il 10 dicembre per lavori

TERAMO – Per consentire l’effettuazione di lavori di scarico e montaggio della gru di un cantiere edile, nella giornata di domani, giovedì 10 dicembre, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, via Vincenzo Irelli sarà chiusa al traffico, dall’incrocio con via Paris fino all’incrocio con via Stazio.

Di conseguenza, il traffico di via Savini sarà deviato su via Guglielmo Cameli consentendo l’accesso verso Piazza Verdi e via Paris al solo traffico locale e a quello diretto alla ZTL.