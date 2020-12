Diretta Teramo – Cavese: ecco dove seguire la partita

Sabato 19 dicembre si gioca Teramo – Cavese, gara valida per la 16° giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Sabato 19 dicembre 2020 andrà in scena Teramo – Cavese, gara valida per la 16° giornata del Girone C di Serie C , il fischio di inizio é in programma per le ore 17:30. Non si tratta del primo match tra le due squadre, che si ritrovano a sfidarsi dopo che l’ultima volta la Cavese si è imposta per 1-0. Il Teramo viene dal pareggio per 1-1 sul campo della Turris e in classifica é terzo con 26 punti. Nelle ultime cinque uscite ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta realizzando 6 gol e subendone 7. La Cavese invece é reduce dal pareggio casalingo a reti inviolate contro la Virtus Francavilla ed è penultimo a quota 7; ha ottenuto 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte siglando 2 reti e subendone 5. Nel Girone C di Serie C al primo posto c’é la Ternana con 39 punti, al secondo posto c’é il Bari con 30.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Le probabili formazioni di Teramo – Cavese

Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Lewandoski tra i pali e retroguardia composta da Piacentini e Iotti al centro e da Trasciani e Tentardini ai lati. In mezzo al campo Arrigoni e Santoro. Sulla trequarti Ilari, Bombagi e Costa Ferreira, di supporto all’unica punta Bunino. La Cavese dovrebbe scendere in campo domenica con Bisogno in porta, Kontec e Boben centrali e Nunziante e De Franco terzini, a centrocampo Esposito, Cuccurullo e De Paolo, come ali Russotto e Senesi con Vivacqua unica punta.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Trasciani, Piacentini, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Bunino. Allenatore: Paci.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Nunziante, Kontec, Boben, De Franco; Esposito, Cuccurullo, De Paoli; Russotto, Vivacqua, Senesi. Allenatore: Maiuri.