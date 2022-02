Teramo ospite a “Casa Sanremo”: ecco quando e perchè

TERAMO – Il Comune di Teramo, rappresentato dall’assessore Antonio Filipponi, sarà ospite oggi a “Casa Sanremo”, nella città ligure dove è in corso il Festival, per partecipare ad un evento esclusivo dedicato all’Abruzzo e a Teramo. L’evento, che sarà seguito in particolare da operatori del mondo musicale e giornalisti, prevede quale momento culminante l’esibizione dei finalisti del “Premio Pigro”, decennale manifestazione nata e sviluppatasi a Teramo in omaggio a Ivan Graziani, la cui più recente edizione si è tenuta negli scorsi 10/11 dicembre presso il Teatro Comunale.

Il programma della giornata odierna prevede alle ore 17.00 la visita alla città cui farà seguito, alle 18.00, la visita a “Casa Sanremo” e l’incontro con l’organizzatore Vincenzo Russolillo; quindi, dalle 19.00 alle 20.00, sempre all’interno di casa Sanremo, l’esibizione dei finalisti del “Pemio Pigro”, ai quali saranno consegnati, anche dall’assessore Filipponi, i relativi premi assegnati dalla giuria di qualità; durante l’esibizione dei cantanti, verranno proiettate immagini dell’Abruzzo e contestualmente sarà distribuito materiale pubblicitario riguardante sempre la nostra regione. L’evento sarà concluso da un momento conviviale riservato agli addetti ai lavori: giornalisti,uffici stampa,conduttori, artisti.