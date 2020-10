Teramo, CAS di Giugno e Luglio in pagamento: ecco quando

TERAMO – L’amministrazione comunale, e segnatamente l’assessore alle Politiche Sociali Ilaria De Sanctis, precisa che dalla Protezione Civile regionale è giunta martedì della scorsa settimana la comunicazione dell’accredito del Contributo di Autonoma Sistemazione relativo ai mesi di Giugno e Luglio.

Dallo stesso giorno, gli uffici comunali stanno lavorando alacremente per gli adempimenti necessari e si ritiene, con buona certezza, che entro una settimana verranno predisposti tutti i mandati.

Proprio in ragione della situazione che si continua a creare, l’amministrazione comunale sta comunque cercando di individuare una modalità per chiedere alla Protezione Civile l’accredito di tutti i mesi pregressi.

Lo stesso assessore ricorda che la disponibilità dei fondi del CAS non è data dalla volontà dell’amministrazione comunale ma che l’ente ha il solo compito di attuare le modalità previste dalla normativa per erogare i fondi, una volta che questi giungono dalla Protezione Civile. È chiaro, come sempre accaduto, che gli uffici comunali si adoperano con la massima celerità e attenzione per abbreviare i tempi di attesa dei beneficiari.