Teramo, cantiere in Viale Crispi: i provvedimenti dal 24 novembre

TERAMO – Provvedimenti restrittivi per la circolazione sono stati adottati con una Ordinanza relativa ad un cantiere aperto in un tratto di Viale Crispi e Via Pannella inerente la realizzazione dei lavori di asfaltatura e ripristino dovuti a scavi. L’ordinanza dispone quanto segue:

dalle ore 06:00 del 24 Novembre 2022 e fino a fine lavori in Viale Crispi nel tratto compreso

tra la rotatoria di Via Fonte Regina e il civico numero 11, vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli;

tra la rotatoria di Via Fonte Regina e il civico numero 11, vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli; durante lo svolgimento dei lavori, dalle ore 06:00 del 24 Novembre 2022 e fino a fine lavori,

in Viale Crispi, è istituito il senso unico alternato;

in Viale Crispi, è istituito il senso unico alternato; durante lo svolgimento dei lavori dalle ore 06:00 del 24 Novembre 2022e fino a fine lavori,

in Via Pannella nel tratto compreso tra Viale Crispi e Via Pepe, è istituito il senso unico alternato;

in Via Pannella nel tratto compreso tra Viale Crispi e Via Pepe, è istituito il senso unico alternato; durante lo svolgimento dei lavori dalle ore 06:00 del 24 Novembre 2022 e fino a fine lavori , in Via Via Maestri del Lavoro nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Fonte Regina e il civico numero 4, vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli.