Teramo calcio, le preoccupanti dichiarazioni del Presidente Iachini

Il Presidente del club biancorosso ha prospettato l’ipotesi di non iscrivere la squadra al prossimo torneo di Lega Pro per motivi finanziari

TERAMO – Franco Iachini, presidente del Teramo Calcio, intervenuto ai microfoni di Rete8 sul futuro del club biancorosso ha prospettato l’ipotesi di non iscrivere la squadra al prossimo torneo di Lega Pro.

Iachini ha spiegato che il procedimento autorizzativo volto al subentro di Soleia, quale nuovo concessionario gestore dello stadio comunale ‘Bonolis’, non si è ancora pienamente concluso per ragioni a lui del tutto estraneo. Dopo quasi un anno il Comune di Teramo dapprima gli ha chiesto di consegnare la fideiussione, prestata a suo tempo dalla Cantagalli Appalti volturata a nome di Soleia. Il giorno seguente, invece, preso atto del fallimento della società che aveva rilasciato la fideiussione e, soprattutto, dell’inesistenza di ulteriori garanzie rilasciate in tutti questi anni, ha chiesto a Soleia di prestare una nuova fideiussione dell’importo di oltre 825mila euro.

All’esito del subentro il Taermo calcio, secondo quanto ha spiegato Iachini, si troverebbe in una situazione già di presunta inadempienza: opere edilizie previste nella Convenzione del 2006 che non sarebbero state portate a termine e che ammontavano a circa 2 milioni di euro, e la cui realizzazione, oggi, sarebbe ancor più onerosa. Soleia sarebbe costretta a porre riparo a precedenti inadempimenti, costringendolo ad ulteriori investimenti non previsti e programmati.

Iachini ha aggiunto, inoltre, di aver avanzato richieste al Comune ed alla Provincia di Teramo, nonché ai Politici e agli Imprenditori teramani, affinché lo sostenessero nell’affrontare il prossimo campionato ma di non aver ricevuto risposta. Per tutti i motivi sopracitati, quindi, l’iscriione della squadra al campionato 2020/2021 é a rischio.