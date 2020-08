Passeggiando in Abruzzo, il libro di Sergio Scacchia a Teramo

Al quarto libro sull’Abruzzo, l’autore è noto per la semplicità con cui offre al pubblico una conoscenza del territorio fatta di amore e riflessione sui passaggi della vita. Disponibile dal 5 agosto

TERAMO – C’è grande attesa per il nuovo libro di Sergio Scacchia, autore locale assente in libreria dal 2011. Dopo l’incredibile successo de “Il mio Ararat” che narrava percorsi vissuti di montagna, nel suo lavoro in uscita descrive e rielabora 22 itinerari distribuiti tra le quattro provincie d’Abruzzo.

La tecnica è assolutamente simile a quella delle precedenti pubblicazioni. L’autore viaggia per conoscere e nella ricerca non si limita ai canoni accademici legandosi a modelli artistici e storici, ma condisce tutto con la riflessione dell’uomo comune, vicino alla terra, alla gente che l’abita e, non ultimo a Dio che concede lui i miracoli della vita che lo circonda. Alla notizia, i social sono esplosi. Sergio Scacchia rappresenta uno dei pochi in grado di scrivere sul territorio arricchendo i contenuti con fotografie proprie.

Svolge questo suo compito con l’unico scopo di donare la sua conoscenza, di non lasciarla chiusa in un computer. “Passeggiando in Abruzzo” contiene un altro grande valore in sé: è la prima pubblicazione di promozione del territorio da parte della nascente casa editrice Tempo Libero Edizioni. La pubblicazione rientra in un progetto più ampio, che vuole il territorio al primo posto per una sana promozione culturale, artistica, turistica. Christian Simonella, titolare della casa editrice e della libreria indipendente Tempo Libero a Teramo, ha voluto cominciare con questa pubblicazione, riconoscendo in Sergio Scacchia un valido ambasciatore d’Abruzzo.

“Passeggiando in Abruzzo” sarà in libreria a Teramo da mercoledì 5 agosto, ma esiste già un cospicuo numero di prenotazioni e sarà facilmente ordinabile anche da tutta Italia. Presentazione ufficiale a Teramo nell’ambito della programmazione di Teramo Natura Indomita giovedì 3 settembre alle 18.30 a cura del giornalista Marcello Maranella.