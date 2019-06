Teramo Calcio, Andrea Iaconi è il nuovo General Manager

Quarant’anni nel calcio per l’esperto dirigente che ha firmato un triennale. Il 24 giugno la conferenza di presentazinoe alla Infosat Spa

TERAMO – S.s. Teramo Calcio Srl ha il piacere di comunicare la nomina di Andrea Iaconi quale nuovo General Manager del club, con il quale ha sottoscritto un accordo di durata triennale. Classe 1953, una vita per il calcio, Iaconi ha svolto per più di quarant’anni il ruolo di Direttore Sportivo, iniziando la sua attività in Provincia con Santegidiese e Pineto, con le quali otterrà altrettante promozioni in Serie D, quindi con il Giulianova (dal 1985 al 1990), per poi passare alla Sambenedettese nel triennio successivo, condito dalla promozione in C1 e dalla conquista di una Coppa Italia di C, prima di restare per quattordici annate consecutive nel Pescara, in Serie B.

Le tappe successive sono state Arezzo nel 2008/09, sfiorando la cadetteria con l’eliminazione in semifinale playoff, il Grosseto in B nel campionato successivo ed il quadriennio di Brescia, sempre nella seconda categoria nazionale.

La conferenza di presentazione di Andrea Iaconi avrà luogo lunedì prossimo, 24 giugno, alle ore 16, presso la “Sala Conferenze” della Infosat Spa – nella zona industriale di S.Atto (TE).