Teramo, al Braga proroga sospensione attività per emergenza Coronavirus

Le lezioni e le attività didattiche del Conservatorio Statale di Musica saranno sospese fino al 5 aprile in osservanza al DPCM 9 marzo 2020

TERAMO – Resteranno ulteriormente sospese, sino al prossimo 5 aprile le lezioni e le attività didattiche del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 9 marzo, in seguito all’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus. Sino a quella data, almeno fino a ulteriori disposizioni, le aule resteranno chiuse.

“Il Decreto delle ultime ore – ha spiegato il Direttore Federico Paci – ha imposto anche al nostro Conservatorio un allungamento della sospensione della didattica in aula per ragioni cautelative, al fine di limitare i contatti e di garantire la tutela dei nostri studenti e del nostro personale. I docenti delle materie di cui sarà possibile continuare la frequenza online contatteranno gli allievi comunicando le modalità di fruizione; mentre altre disposizioni sui corsi verranno mano a mano comunicate avvalendoci di tutti gli strumenti web e social disponibili”.

Intanto, sempre in via precauzionale, non potendo garantire il rispetto delle minime distanze di sicurezza interpersonali indicate dal Governo Nazionale, l’intero Conservatorio, dunque anche gli uffici di Segreteria, resterà chiuso al pubblico sino al prossimo 5 aprile.

Sarà sempre possibile contattare gli uffici per informazioni urgenti chiamando il numero 0861.248866 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 o via email.