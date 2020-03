Attività didattiche sospese fino al 15 marzo in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM dello scorso 4 marzo

TERAMO – Sono sospese sino al prossimo 15 marzo le attività didattiche del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 marzo, determinato dal rischio Coronavirus. Sino a quella data, almeno fino a ulteriori disposizioni, le aule resteranno chiuse.

“Il Decreto delle ultime ore – ha spiegato il Direttore Federico Paci – ha imposto anche al nostro Conservatorio la sospensione della didattica in aula per ragioni cautelative, al fine di limitare i contatti e di garantire la tutela dei nostri studenti e del nostro personale. Tant’è vero che appena ieri abbiamo anticipato di ventiquattro ore la sessione delle Tesi, altrimenti prevista per oggi, al fine di consentire ai nostri ragazzi di raggiungere e celebrare un importante obiettivo e non rischiare di dover slittare a tempo indefinito. Tuttavia già nei prossimi giorni comunicheremo ai nostri iscritti le materie di cui sarà possibile continuare la frequenza on line e le modalità di fruizione delle stesse. Stiamo allestendo le relative piattaforme digitali, in modo da limitare quanto più possibile la dispersione di importanti ore di studio e consentire ai nostri ragazzi di continuare il lavoro avviato”.

Intanto, in via precauzionale, non potendo garantire il rispetto delle minime distanze di sicurezza interpersonali indicate dal Governo Nazionale, l’intero Conservatorio, dunque anche gli uffici di Segreteria, resterà chiuso al pubblico sino al prossimo 15 marzo. Sarà sempre possibile contattare gli uffici per informazioni urgenti chiamando il numero 0861.248866 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, o via mail.