Diretta Teramo – Avellino: dove vedere la partita in tv, streaming

Sabato 9 gennaio si gioca Teramo – Avellino, gara valida per la 18° giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Dopo la sosta per la festività natalizie, Sabato 9 gennaio andrà in scena Teramo – Avellino, gara valida per la 18° giornata del Girone C di Serie C, il fischio di inizio é in programma per le ore 17:30. I biancorossi, nel turno precedente, hanno perso con il Bisceglie lontano dalle mura amiche per 1-0; su sedici incontri disputati hanno raccolto sette vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, per un totale di 27 punti che valgono il terzo posto insieme ai prossimi avversari e ad altre tre squadre. La squadra ospite, invece, é reduce dalla vittoria casalinga contro la Vibonese per 1-0; finora hanno ottenuto otto vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Le probabili formazioni di Teramo – Avellino

Paci dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1 con Lewandowski tra i pali, come terzini Lasiki e Tendardini e difensori centrali Diakite e Soprano. In mediana la coppia Arrigoni e Viero. In attacco come ali Santoro e Costa Ferreira, sulla trequarti Mungo dietro all’unica punta Pinzauti. Braglia per la trasferta di Teramo dovrebbe optare per un 3-5-2 con Forte in porta, in difesa linea a tre con Silvestri, Miceli e Rocchi. In cabina di regia D’Angelo affiancato da Bruzzo e Rizzo, con esterni Adamo e Tito. In attacco la coppia Maniero e Bernardotto.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Lasik, Diakite, Soprano, Tendardini; Arrigoni, Viero; Santoro, Mungo, C.Ferreira; Pinzauti. Allenatore: Paci.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Miceli, Rocchi; Adamo, Bruzzo, D’Angelo, Rizzo, Tito; Maniero, Bernardotto. Allenatore: Braglia.