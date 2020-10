Teramo, al via i lavori tra Corso San Giorgio e Corso De Michetti

Nei giorni scorsi sopralluogo dell’assessore Cavalllari,dei tecnici e della ditta. I lavori saranno effettuati nella prima decade di novembre

TERAMO – Con ogni probabilità il periodo natalizio in città sarà ulteriormente valorizzato dall’amministrazione comunale grazie al ritrovato decoro e ad una appropriata illuminazione dei centralissimi Corsi san Giorgio e De Michetti.

Nei giorni corsi l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Giovanni Cavallari, assieme al dirigente dell’Ufficio tecnico comunale Remo Bernardi, all’arch. Vallese – direttore dei lavori – e a rappresentati della ditta che effettuerà l’intervento, ha effettuato un sopralluogo nella principale via cittadina che, come noto, da anni è oggetto di un intervento di riqualificazione ormai giunto alle sue fasi conclusive. La verifica è stata finalizzata proprio alla valutazione delle modalità di installazione degli elementi di arredo.

I lavori verranno effettuati nella prima decade del prossimo mese di novembre con un intervento che richiederà 4 giorni di attività.

Tutto ciò si aggiunge ai lavori sugli impianti elettrici e sull’illuminazione delle due vie centrali; in Corso De Michetti in questo periodo si sta provvedendo a completare i lavori di rifacimento dei marciapiedi, nei quali è compresa l’installazione dell’illuminazione a terra. Per ciò che concerne l’illuminazione in verticale, invece, la giunta municipale sta deliberando in questi giorni l’atto che consentirà all’ENEL di avviare l’intervento che, presumibilmente, potrebbe essere portato a termine, in entrambi i Corsi, entro il mese di Dicembre.

Contemporaneamente si provvederà alla realizzazione dei tronchetti di collegamento, cioè della pavimentazione, tra Corso San Giorgio e Via Mario Capuani, intervento anch’esso atteso da molto tempo.

“É proprio per l’approssimarsi del Natale – sottolinea il vicesindaco Giovanni Cavallari – che abbiamo inteso dare un impulso maggiore alla realizzazione delle opere. Così l’arredamento di Corso san Giorgio, i tronchetti di collegamento e gli impianti di illuminazione, consentiranno di godere del centro cittadino in una ritrovata bellezza e in una atmosfera che da troppi anni mancavano. E inoltre sarà finalmente chiusa l’annosa pagina della riqualificazione di Corso San Giorgio che si è protratta con troppa e inaccettabile lunghezza”.