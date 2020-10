Passeggiata di plogging urbano a L’Aquila: ecco quando

Domenica 11 ottobre, a chiusura del Festival di filosofia attiva, dalle ore 15 camminata veloce con pulizia ecologica

L’AQUILA – Anche quest’anno, nonostante tutto, l’appuntamento con il Festival Nazionale della Filosofia Attiva non poteva mancare! Nelle scorse giornate presso lo splendido cortile di Palazzo Cipolloni, la Filosofia è tornata in città, tra la gente, lì dove è nata e dove si è diffusa, per incoraggiare a porsi domande, ma soprattutto a cercare risposte sul senso della vita.

Per chiudere in bellezza la seconda edizione del Festival Nazionale della Filosofia Attiva, domenica 11 ottobre le principali vie del centro storico vedranno i volontari di Nuova Acropoli impegnati in una speciale passeggiata di plogging urbano: sano movimento, intermezzi culturali sulla storia della città ed una pulizia ecologica lungo il percorso.

Due i percorsi previsti: il giro del castello nei suoi tre circuiti ed un percorso all’interno del centro storico passando per Piazza Palazzo, San Bernardino e Piazza Duomo. In 4 punti della città i volontari offriranno brevi spiegazioni dei principali monumenti.

L’intento è quello di invitare i cittadini a vivere la passeggiata per il centro in modo diverso, non sono riscoprendone storia e bellezza, ma avendo anche l’occasione di renderla più pulita a beneficio di tutta la collettività. Un’opportunità per mettere la Filosofia in Pratica, migliorare noi stessi e la città che abitiamo!

Ogni iniziativa rispetterà le prescrizioni di legge sul distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina, secondo il nuovo D.P.C.M.

Appuntamento ore 15,00 alla Fontana Luminosa

Per informazioni sulle attività di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione: www.nuovaacropoli.it, chiamare il numero 3339906989 oppure scrivere una e-mail a laquila@nuovaacropoli.it.