Teramo, ADSU autorizza lo scorrimento delle graduatorie per le borse di studio

Deliberato lo scorrimento delle graduatorie provvisorie del concorso per l’attribuzione di borse di studio per l’anno accademico 2019-2020

TERAMO – Con delibera del 30 aprile ADSU Teramo ha disposto di procedere allo scorrimento, e contestualmente all’aggiornamento, delle graduatorie provvisorie del concorso per l’attribuzione di borse di studio per l’anno accademico 2019-2020 fino a concorrenza dell’importo complessivo di 2.487.045,50 euro.

Conseguentemente ha approvato le nuove graduatorie provvisorie aggiornate, con l’attribuzione provvisoria di n. 704 borse di studio, per una spesa di € 2.477.685,65 ottenuta sommando la quota denaro, comprensiva della quota alloggio, pari a € 1.725.676,06, la quota diversamente abili di € 6.831,94, la quota vitto di € 754.537,50 e detratta la quota presuntiva per future revoche, tenuto conto delle sospensioni e dei dati storici relativi agli anni precedenti, stimata prudentemente in € 9.359,85.

L’ulteriore somma necessaria allo scorrimento di € 1.204.931,66 sarà imputata alla gestione competenza 2020 del bilancio di previsione.