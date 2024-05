Chieti, sostegno per gli affitti: determina in fase di liquidazione

Giannini: “Stiamo per procedere all’erogazione dei contributi. Allarme inutile, come i tentativi di strumentalizzare una non notizia”

CHIETI – “Stanno per essere liquidati i contributi a sostegno degli affitti, la determina è pronta e a breve si procederà all’erogazione dei 53.199,59 euro destinati allo scopo. Da parte degli uffici non c’è stato alcuno stagnamento della procedura, né, peggio, distrazione, come qualche male informato seminatore di panico grida a mezzo stampa”, annuncia l’assessora alle Politiche della Casa Alberta Giannini.

“I tempi non li dettiamo noi, che invece abbiamo proceduto non appena abbiamo avuto contezza e disponibilità delle risorse che arrivano dagli uffici regionali – rimarca la Giannini – . Ci duole che si debba continuare ad allarmare la comunità con notizie palesemente false, quando, chi lo fa, essendo consigliere comunale, potrebbe avere notizie certe interpellando l’assessore o gli uffici delle Politiche della casa, dove non è più così assiduo come lo è stato fino a qualche mese fa. Tranquillizziamo l’utenza ribadendo che i contributi sono in liquidazione. Tranquillizziamo anche la città sul fatto che questa Amministrazione non sperpera fondi destinati alle fasce più deboli per fare feste e fiere, come qualcuno ventila riferendosi a pratiche che a noi sicuramente non appartengono, innanzitutto perché rispettiamo le regole e chi fa politica per bene dovrebbe anche sapere che la legge non consente di distrarre risorse; poi perché siamo persone serie, che si sono prese cura della città nel momento più difficile, fronteggiando le enormi difficoltà che arrivano dal dissesto ereditato”.