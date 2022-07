Teramo, adeguamento sismico per una scuola dell’infanzia e nido

Scuola dell’infanzia “Miss Gioia” e asilo nido “Pinocchio-Anna Ferrante”, approvato in giunta il progetto esecutivo di adeguamento sismico

TERAMO – La giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo di adeguamento sismico, energetico, impiantistico e funzionale dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia “Miss Gioia” e l’asilo nido “Pinocchio-Anna Ferrante”, per una spesa complessiva di oltre 1.900.000 euro.

“La messa in sicurezza dell’intero patrimonio scolastico comunale è stata sempre la nostra priorità – commenta il sindaco Gianguido D’Alberto – e grazie all’attività di programmazione e progettazione che abbiamo avviato dal nulla, siamo riusciti in breve tempo sia ad attrarre ingenti risorse sia ad avere progetti cantierabili da presentare credibilmente e rapidamente a finanziamento per quelle scuole che ancora non hanno una copertura finanziaria”.

Soddisfazione viene espressa dall’assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari.

“Dopo l’approvazione del progetto definitivo esecutivo relativo alla scuola dell’infanzia “Via Brigiotti” e all’asilo Nido “Il Gatto con gli stivali oggi abbiamo approvato quello relativo alla scuola “Miss Gioia” e al nido “Pinocchio-Anna Ferrante” – sottolinea l’assessore – che ci permetterà di presentare l’intervento a finanziamento, su diversi canali, e di intercettare dunque i relativi fondi necessari a realizzare i lavori. Lavori che vanno a riqualificare la struttura sotto tutti gli aspetti, da quello strutturale a quello impiantistico”.