Tennis, Torneo Open Cascioli a Roseto dal 17 luglio al 1° agosto

In programma al Tennis Club Roseto due settimane di grande tennis. É il primo della stagione estiva, seguiranno il Torneo Giovanile Memorial “P. Di Berardino”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si svolgerà dal 17 luglio al 1° agosto il Torneo Nazionale Open Cascioli singolare maschile e femminile. La competizione è organizzata dal Tennis Club Roseto con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Roseto degli Abruzzi. La novità dell’edizione 2021 è l’inserimento della gara femminile, ma come sempre vedrà la partecipazione di giocatori provenienti da tutta Italia.

Il torneo è aperto ai tesserati FIT, dalla categoria 4.3 alla 1°. Il termine di iscrizione scade il 15 giugno per le categorie da 4.3 a 3.5; il 18 luglio per le categorie da 3.4 a 2.8 e il 22 luglio per le categorie da 2.7 a 1. Il Giudice di gara è Annarita Iachini, il direttore di gara Armando Risi.

“Saranno due settimane di grande tennis, in un ambiente accogliente ed ospitale – ha detto il Presidente M.N. Luigi Bianchini. – Invito tutti i cittadini, gli sportivi e gli appassionati di tennis a venire al circolo per assistere ai match in programma”. Gli orari di gioco potranno essere consultati sul sito www.tennisroseto.it e sulla pagina Facebook Tennis Club Roseto.

Il Torneo Open Cascioli è il primo della stagione estiva, seguiranno il Torneo Giovanile Memorial “P. Di Berardino”, riservato ai giovani atleti/atlete dall’under 10 all’under 18, il Torneo di IV categoria Maschile e femminile e un torneo di padel.