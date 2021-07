Alessandro Amici é un nuovo giocatore della Lux Chieti Basket 1974

Ala di due metri, la scorsa stagione Alessandro Amici ha giocato a Rieti, squadra in cui è stato protagonista

CHIETI – La Lux Chieti Basket 1974 comunica di aver trovato l’accordo con Alessandro Amici per vestire la maglia Biancorossa nella prossima stagione. Ala di due metri, Alessandro è un giocatore che milita in Serie A2 dalla stagione 2014/2015, anno in cui ha vestito la maglia di Ferrara. Lo scorso anno Amici ha giocato a Rieti, squadra in cui è stato protagonista con le sue percentuali dal campo, 40% da tre e 41% da due punti.

Queste le prime parole di Alessandro in maglia Teatina: “Sono onorato di aver ricevuto la chiamata da una società come Chieti, sono carico per la prossima stagione che per me sarà quella del riscatto. Ho parlato con il coach e sono contento di averlo ritrovato, abbiamo lavorato bene insieme a Roma, gli ho garantito che da me avrà sempre il massimo”.

Queste le parole di Max Del Conte che ha chiuso la trattativa: “Alessandro non ha bisogno di presentazioni, è un veterano della serie A2 che ha calcato i parquet di tutta la penisola. Lo conosco molto bene, ci ho giocato contro spesso ed è sempre stato un avversario terribile, per questo averlo da oggi al nostro fianco è per me motivo di orgoglio. Sicuramente la sua esperienza, la sua grinta agonistica e la sua tecnica sopraffina alzeranno ulteriormente il livello di questa squadra”.