Lanciano, ultimi posti per Teenager Dream Party e Lazza; sold out Zalone

Dal 2 al 7 agosto “Musica & Eventi” di Maurizio Trevisan accende l’estate lancianese: ultimi biglietti disponibili su Ciaotickets e Ticketone

LANCIANO – E’ sold out lo spettacolo di Checco Zalone il prossimo 7 agosto a Lanciano, mentre è stato annullato il concerto di Nino D’Angelo. Si comunica – si legge in una nota stampa di Best Eventi, che con Musica & Eventi ha organizzato la data di Lanciano – che il concerto di Nino D’Angelo, in programma venerdì 4 agosto al Parco Villa delle Rose di Lanciano, è annullato per sopraggiunti motivi organizzativi indipendenti dall’artista. I biglietti saranno rimborsabili al proprio circuito d’acquisto dal 7 al 21 agosto. Per ulteriori info è possibile contattare Best Eventi ai seguenti recapiti: 085.9047726 – www.besteventi.it

Il Parco Villa delle Rose è pronto comunque a popolarsi di musica e colori a partire da domani, mercoledì 2 agosto, con il TeenageDream party, con i duetti di Camp Rock e le coreografie di High School Musical. Una vera e propria festa per giovani e non solo, organizzata nell’ambito del Costa Dei Trabocchi Fest, con la presenza di Brenda Asnicar, attrice e cantante argentina, nota per il ruolo di Antonella Lamas Bernardi, l’antagonista della telenovela argentina Il mondo di Patty.

Giovedì 3 agosto sarà la volta di Lazza, che con il Lazza Ouvertour Summer 2023 ha inaugurato quella che per l’artista dei record si preannuncia un’estate live ad altissima intensità.

Lunedì 7 agosto, invece, si passa dalla musica a uno spettacolo tra divertimento, ironia e riflessione con lo show “Amore + Iva”, scritto da Checco Zalone con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

“Attendiamo a Lanciano – sottolinea Maurizio Trevisan – migliaia di persone, e questo creerà benefici anche agli operatori economici e commerciali della città, e di questo siamo particolarmente contenti. Di concerto con la Best Eventi, l’amministrazione comunale e con le forze di polizia e protezione civile, stiamo definendo gli ultimi dettagli per garantire spettacoli di puro divertimento in un clima di totale sicurezza. Un grazie particolare va anche agli sponsor privati che ci hanno supportato nel mettere in moto una macchina organizzativa complessa ma che, siamo sicuri, ci darà grandi soddisfazioni e non deluderà le aspettative del pubblico presente”.