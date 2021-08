Tecnici di Sartoria Digitale 4.0, ITS di Pescara seleziona 25 allievi

L’ITS con sede a Pescara è una fondazione che, avvalendosi della sua scuola di formazione secondaria, offre percorsi di alta qualifica professionale per agevolare i suoi studenti nell’accesso al mondo del lavoro. Attualmente sono aperte le iscrizioni fino al 2 ottobre per partecipare al nuovo corso di Sartoria Digitale 4.0. Si tratta di un percorso biennale, completamente gratuito, con soli 25 posti a disposizione e con l’obiettivo di integrare nella professione tradizionale del sarto tutti gli innovativi strumenti digitali offerti dal mondo del lavoro attuale. “Tra questi – illustra il coordinatore Gaetano Grima – particolare importanza rivestono il Body Scanner 3D, che permette di ottenere misure specifiche su ogni singolo modello estetico, la grafica vettoriale, la stampa 3D, che incrementa molto la fase di prototipazione, e l’utilizzo del software Clo3D, che consente di progettare capi ed accessori virtuali e di ridurre drasticamente i tempi di lavorazione”.

In più il forte e ravvicinato contatto dell’ITS con le imprese permette di formare i professionisti di domani con le competenze tecniche più richieste dall’attuale mercato del lavoro in questo settore anche grazie al tirocinio obbligatorio per tutti i corsisti. Delle 1800 ore complessive, infatti, le prime 1000 sono improntate su una didattica teorico-pratica in aula e le restanti 800 sono da svolgere direttamente in un’azienda partner tra le oltre 50 presenti nella regione e, grazie al progetto Erasmus, altre varie realtà anche estere. In più la fondazione ITS non pone limiti anagrafici alle iscrizioni presso i suoi corsi: dalla maggiore età in su, infatti, che si sia alle prime armi o che si abbia già un background alle spalle, si può fare richiesta senza problemi per accedere al percorso formativo desiderato. L’unica necessità è quella di superare un test d’ingresso consistente in una prova scritta e a seguire in un colloquio orale di stampo motivazionale.

Una scuola per entrare nel mondo del lavoro: didattiche gratuite e trasversali

Al pari di corsi di formazione professionalizzante o di master di alto livello post-universitario con onerosi costi della retta, ci sono anche casi come quello dell’Istituto Tecnico Superiore di Moda a Pescara, che si avvalgono dei finanziamenti del MIUR e della propria regione di appartenenza, in questo caso l’Abruzzo, per sostenere tutte le spese finalizzate a mantenere alto lo standard qualitativo del percorso proposto senza però che esso ricada minimamente sulle spalle dello studente e delle famiglie. Queste tipologie di corsi, inoltre, permettono di ripensare i modelli formativi nell’ottica di rispondere con apertura e disponibilità all’esigenza sempre più trasversale di ottenere una formazione concretamente utile all’ingresso nel mondo del lavoro.

Nel caso specifico dell’ITS di Pescara “più dell’80% dei diplomati riesce a trovare un impiego nell’arco dei 12 mesi successivi al conseguimento dell’attestato proprio in un ambito affine a quello del percorso scelto”, dichiara Giovanni Di Michele, Presidente dell’ITS Moda. “Ne è testimone Elisabetta – prosegue Di Michele – diplomata da noi a dicembre 2019, ed oggi impiegata nell’ufficio stile di una azienda di pelletteria del pescarese”.

Ma la scuola post-diploma prepara i ragazzi anche al mondo dell’autoimprenditorialità con materie di studio quali il marketing, management, orientamento al lavoro. È il caso di Stefano, 22 anni da compiere, diplomando ITS, che ha aperto un proprio brand incentrato tutto sulla sostenibilità: “L’idea del mio progetto è di valorizzare l’alta manifattura Made in Italy, e i tessuti biodegradabili in canapa e bambù, dalle innumerevoli proprietà benefiche. Un progetto ambizioso che parte dalla scelta delle modalità di stampa e tintura, fino allo sviluppo di un metodo di lavoro che riduca al minimo gli sprechi”.

Un’idea già vincente e che sta aprendo al giovane studente-imprenditore le porte del mercato del lusso, come per le sue compagne di corso Valentina e Benedetta, diplomate a dicembre 2020 ed oggi socie fondatrici di una azienda di moda incentrata sulla sostenibilità e sviluppata sull’idea di valorizzare la manifattura abruzzese.

Il Diploma di 5° livello: cosa c’è da sapere

Il diploma rilasciato ha una valenza ministeriale che si colloca esattamente a metà tra quella della scuola media superiore e quella dell’università. Infatti, a partire dal 14 febbraio 2008 viene riconosciuto ufficialmente il quadro europeo delle qualifiche, un sistema che permette di confrontare i titoli professionali dei cittadini di tutta Europa sulla base di parametri univoci. Per qualifica o titolo si intende una certificazione formale rilasciata da un’autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale di provenienza. I risultati di apprendimento sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze in un indice compreso tra i valori numerici di uno e otto e, nello specifico caso del diploma conseguito alla fine del corso in Sartoria Digitale 4.0 dell’ITS Moda Pescara, il livello raggiunto sarebbe il quinto.