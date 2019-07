Teatro Ragazzi, ultimi appuntamenti della rassegna “Tutti a Teatro”

Si svolgeranno il 30, 31 Luglio e 1 Agosto 2019 all’Auditorium Flaiano/Spazio Aperto, Pescara Florian Espace e Teatro Comunale di Città S. Angelo

PESCARA – Giunge a conclusione la rassegna estiva del Florian Metateatro dedicata al Teatro Ragazzi che ha arricchito l’estate sia a Pescara, grazie alla collaborazione con l’EMP Ente Manifestazioni Pescaresi, sia a Città S.Angelo, dove però riprenderà a fine agosto in collaborazione col Comune nella meravigliosa cornice del Teatro Comunale. Diverse le compagnie che si sono susseguite sul palco in queste settimane, da Ortoteatro a Fantacadabra TSA passando per Art G.Botta-Pupi Italici suscitando risate, entusiasmo e curiosità tra i più piccoli e non solo. Per il gran finale Tutti a Teatro! Estate si chiude con un focus sulla compagnia perugina Il Laborincolo, progetto teatrale fondato in Umbria nel 2005 con l’intenzione di approfondire i linguaggi e le forme del teatro di figura, di rivolgersi al pubblico dell’infanzia con storie non infantili, di sperimentare le capacità espressive di questi strumenti teatrali.

Martedì 30 Luglio alle ore 18,30 a Pescara (Auditorium Flaiano) e Mercoledì 31 Luglio a Città S.Angelo (Teatro Comunale) alle ore 21

IL MIRACOLO DELLA MULA

IL LABORINCOLO (PERUGIA)

Premio Eolo Award 2013 di e con Marco Lucci

“…è una perfetta macchina ad orologeria pervasa da un gusto surreale di rara raffinatezza dove uomini e animali si muovono in un mondo in cui lo spettatore si dimentica di avere davanti degli esseri inanimati per immergersi completamente in un gioco scenico dove la fantasia regna sovrana”…

RECENSIONE DI M. BIANCHI – EOLO, RIVISTA DI TEATRO

Si racconta di Poldino che, aiutato da Simplicio, da Beatrice e dalla mula parlante Santuzza, riesce a conquistare la sua amata Orsola raggirando perfino la Morte. Travestimenti, torte che scompaiono, cene tra diavoli e altre avventure strampalate si susseguono con ritmo serrato per farci entrare nel mondo di fantasia , dove tutto può accadere e non volerne uscire più, grazie alla grande capacità narrativa e agli spendidi pupazzi di Marco Lucci. Teatro di figura dai 4 anni

Giovedì 1 Agosto ore 18,30

TORSOLO a cura della compagnia Il Laborincolo da un’idea di Marco Lucci e Matthias Trager con Marco Lucci

Torsolo non era il suo vero nome , ma tutti lo chiamavano così perché da piccolo rubava mele. Torsolo, a differenza dei suoi amici, non era diventato grande, parlava ancora alle farfalle, sembrava il più debole e il più “strano”… poi un giorno arriva una notizia “dallo zoo è scappato Lilith…e ora chi lo riprende?”

Teatro di figura – dai 3 anni

CURIOSITA DOPO LO SPETTACOLO Mastro Lucci ci racconta che cosa succede dentro la sua baracca di pupazzi e burattini

Infine, il 31 Luglio dalle 10,30 alle 13, al Florian Espace, il maestro Marco Lucci (Il Laborincolo) terrà il laboratorio STRACCI PER DRAMMATURGIE MINIMALI, per spiegarci come prendono vita i burattini ricavati da pezzi di stoffa da riciclo. Per partecipare al laboratorio bisogna iscriversi ed avere dai 9 anni in su. Ancora pochissimi posti.

BIGLIETTI

IN CASO DI MALTEMPO GLI SPETTACCOLI SI TERRANNO AL COPERTO.

Ingresso € 6 (Pescara) € 5 (Città S.Angelo)

INFO www.florianteatro.com Tel. 085/4224087 – mobile 393/9350933 Comune di Città S. Angelo 0859696252