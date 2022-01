Team Linea Oro Bike Avezzano si prepara alla nuova stagione di ciclismo

AVEZZANO – È tempo di raduno e di preparazione per la stagione di ciclismo su strada che bussa alle porte e a questa consuetudine non vuole sfuggire un team abruzzese di dilettanti under 23 dal nuovo look e di recente costituzione. Dal sogno nel cassetto a pure realtà per Guido e Antonio Restaino che hanno fondato il Team Linea Oro Bike Avezzano, in qualità di proprietari dell’omonimo negozio che ha sede nella città marsicana, in sintonia con l’imprenditore Francesco Sorgi con un preciso intento: riaccendere la fiamma della passione per il ciclismo nella Marsica dopo anni di assenza con le categorie che contano nel panorama nazionale ed internazionale.

L’obiettivo della dirigenza marsicana è quello di far si che gli atleti si possano sentire partecipi e protagonisti di un progetto ambizioso, affidandosi all’esperienza del direttore sportivo Enrico Giuliani, coaudivato dall’altro diesse Sabrina Morelli.

In vista di organizzarsi per il primo ritiro nella prima decade di febbraio ad Alanno e di redigere una prima bozza di calendario, l’organico under 23 è composto da Massimiliano Presutti, Lorenzo Sorgi, Paolo Giuliani, Matteo Aloisi, Lorenzo Di Marco, Gabriele Calandra e Simone Berardi mentre l’unico juniores in squadra è Simone Terzini.

Con la presenza nello staff tecnico di Roberto Fortunato e Luigi Fiore nel ruolo di meccanici, Renzo Di Marco e Guido Restaino come accompagnatori ufficiali, la squadra vestirà l’abbigliamento tecnico Sportful (divise) e Gems (dopo gara), la Bianchi fornitrice delle bici e la Ethic Sport per quel che concerne i prodotti energetici e l’integrazione. Nel dietro le quinte figurano anche Fabrizio Ranieri (commercialista) e Giovanni Sorgi (avvocato e responsabile legale).

Oltre al lavoro di imprenditore, Francesco Sorgi è anche team manager di questo sodalizio che lega l’aspetto sportivo a quello promozionale: “Noi abbiamo fatto le cose nel migliore dei modi e conquistato la fiducia della famiglia Restaino per allestire una compagine che crescerà con gradualità nell’impegno e nei risultati. È una progettualità che vuole mettere in luce non solo la performance sportiva ma anche l’interesse del territorio verso il ciclismo grazie alle nostre aziende marsicane MBI Gas e Luce, Ovodoro, Torti patate, Semenflora, Vittoria Assicurazioni, Markaurelio Serramenti, Terrantica, Tigre, Torti agroalimentari, Guerrinuccio ristorante, Dentilandia, GG ideazioni pubblicitarie, Kent boutique, Braceria Mangiafuoco, Mama servizi, Almu, Forno Serafini, Silver e La Casa del Pane”.