Comitato Gestione del Centro Anziani, prima riunione a Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si è tenuta il 20 gennaio presso la Sala Giunta la prima riunione del Comitato di Gestione del Centro Anziani di Roseto degli Abruzzi. “Sin dal nostro insediamento siamo stati vicini al Centro Anziani ed al suo Presidente Sergio Petrella dimostrando, con i fatti, di voler essere parte attiva nella vita di questa importante struttura cittadina e di voler ascoltare e raccogliere le istanze dei suoi utenti” dichiara il Sindaco Mario Nugnes. “Siamo pronti a lavorare fattivamente per la crescita del Centro Anziani intercettandone le necessità e lavorando su una serie di progettualità che gli permettano di crescere e ampliare i servizi offerti”.

“Come annunciato nel corso della riunione ai membri eletti auspico che il Comitato di Gestione del Centro Anziani possa espletare fattivamente il suo ruolo sia a livello organizzativo che propositivo” dichiara l’Assessore al Sociale Francesco Luciani. “Il Centro Anziani è un’eccellenza della nostra città e va quindi supportato e pubblicizzato affinché sempre più cittadini possano usufruire dei suoi servizi ed entrare a far parte di questa famiglia. Assieme alla Consigliera Di Felice siamo pronti ad ascoltare le esigenze del Comitato e fare squadra con loro”.

“Il Centro Anziani è come una grande famiglia e noi siamo pronti a supportarla e a sostenerla con la nostra fattiva presenza anche perché il Comitato è formato da soggetti che hanno molteplici competenze che metteranno al servizio di questa importante struttura” spiega il Consigliere con delega in materia di misure a sostegno degli anziani Simona Di Felice. “Questo primo incontro ci è servito a gettare le basi, il 3 febbraio procederemo alla elezione del Presidente e del suo Vice, intanto, covid permettendo, siamo al lavoro per organizzare una visita presso il Centro e creare delle iniziative conviviali che coinvolgano non solo gli anziani, ma anche i disabili”.

“Siamo pronti a mettere in campo diverse idee e progetti a sostegno delle fasce anziane, convinti che concetti come solidarietà e senso di comunità facciano parte del Dna di tutti i rosetani” spiega il Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti che si sta occupando di coordinare le riunioni di tutti i comitati e le consulte che si stanno costituendo a Roseto degli Abruzzi. “Il Comitato di Gestione del Centro Anziani costituisce una commissione consiliare di sussidio alla macchina amministrativa. Nella riunione di ieri abbiamo illustrato ai componenti quali sono le loro prerogative e soprattutto il ruolo propositivo che hanno rispetto al centro anziani”.

Infine l’Amministrazione comunale informa che, tenuto conto dell’aumento del numero di casi di positività all’interno del Centro Anziani di Roseto degli Abruzzi, si è deciso precauzionalmente di chiudere la struttura a tempo indeterminato. Appena ci saranno novità saranno comunicate alla cittadinanza.