Anna Tatangelo incanta Pescara: foto e scaletta

Accompagnata dalla chitarra ha dato vita a un live intenso, proponendo i successi che l’hanno resa celebre fino ai più recenti come il nuovo singolo presentato in anteprima

PESCARA – Serata magica al piazzale stazione di Pescara Porta Nuova. In occasione della chiusura della festa in onore di San Cetteo é stata Anna Tatangelo la protagonista con la tappa abruzzese del suo tour. Accompagnata alla chitarra da Maurizio Rosa ha regalato emozioni ai suoi fans con 50 minuti di intenso live.

Un concentrato di voce e poesia aperto alle ore 22.41 da “Gocce di Cristallo”, tra i suoi più recenti successi. Quindi è stata la volta di “Essere una donna” tra i motivi più apprezzati come “Colpo di fulmine” e l’immancabile “Un nuovo bacio”. Eseguito anche il brano portato all’ultima edizione del Festival di Sanremo “Le nostre anime di notte”.

Tra un brano e l’altro brevi dialoghi con i fans come quando chiede alla sicurezza se è possibile avvicinarli al palco per sentire meglio il coro o quando autografa il cd di “Ragazza di periferia” (il secondo della sua carriera datato 2005) a una fans tra il pubblico.

Spazio anche per il nuovo singolo in uscita ovvero “Tutto ciò che serve”. Il concerto si è concluso alle 23.27 con “Chiedere scusa”, quindi ancora qualche minuto dietro le quinte per firmare autografi e scattare qualche selfie.

La serata è stata aperta da Patrizio Santo autore tra gli altri del tormentone “Non ci ferma nessuno” realizzato in collaborazione con Luca Abete. Quindi è stata la volta degli Exentia che hanno proseguito anche dopo il live della Tatangelo e la lotteria di beneficenza.

SCALETTA BRANI CONCERTO ANNA TATANGELO – 8 LUGLIO PESCARA

Gocce di cristallo

Essere una donna

Ragazza di periferia

Perdona

Colpo di fulmine

Le nostre anime di notte

Tutto ciò che serve

Un nuovo bacio

Quando due si lasciano

Averti qui

Chiedere scusa

Foto di Giada Di Blasio