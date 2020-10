Tante belle cose: nel primo evento al Lago di Rosciano si parla di paura

Sabato 3 ottobre al via dalle ore 16 il ciclo di eventi, un bouquet di appuntamenti per riflettere e condividere tematiche sempre diverse

ROSCIANO – Il collettivo culturale Aware – Bellezza Resistente presenta un nuovo spazio creativo in cui incontrarsi e mescolare visioni. Apprendiamo dal sito ufficiale che oggi, sabato 3 ottobre dalle 16 partirà il festival “Tante belle cose” ovvero un ciclo di eventi, un bouquet di appuntamenti per riflettere e condividere, uno spazio con-diviso in più luoghi pensato per approfondire tematiche sempre diverse e indissolubilmente legate tra loro. A cucire insieme ogni momento sarà l’orizzonte comune segnato dall’arte e dalla bellezza in tutte le sue forme, veicolo di messaggi resistenti e socialità positiva.

Farà da cornice di questo primo incontio il lago di Rosciano. Leitmotiv dell’evento sarà la #paura: della diversità, di tutto ciò che appare lontano, di chi sembra seguire strade diverse da quelle a cui siamo abituati.

“Mesi trascorsi senza poterci sfiorare possono aver aumentato diffidenze e distanze. È davvero così? Attraverso workshop teatrali, musica, arte dal vivo e interventi di attivisti esploreremo cosa c’è dietro la paura e quali mezzi abbiamo per trasformarla in consapevolezza. Mescoleremo diversità, senza paura. Ad accompagnare Aware in questo viaggio ci saranno i fidi compagni d’avventure della One Shot Production e della Old Tower Records. Tante Belle Cose – Vol. Paura: il nostro antidoto è la bellezza!” riferiscono gli organizzatori.

PROGRAMMA

Line-up: Tonno / Joe Batta & i Jeko / Mellifrugo / Umberto Palazzo dj / tba

Live art: Beppe Mincone

Workshop teatrale: Cristina Baldassarre (Centro Teatro Studi)

Intervengono: Giovanni Di Iacovo, consigliere comunale di Pescara e attivista LGBTQ+ // Luca Fortunato, responsabile della casa di accoglienza “Capanna di Betlemme di Chieti”

Yoga // Slack-line

❃ bar & food

❃ area giochi e spazio in natura

❃ social distancing e rispetto delle norme sanitarie garantito

❃ evento a basso impatto ambientale

❃ bambin* tanto benvenut* (free entry)

❃ animali ammessi (sotto la diretta responsabilità degli accompagnatori umani)

❃ contributo all’ingresso: 10 euro comprensivo di consumazione*

*comprensivo di tessera associativa ad “Aware – Bellezza Resistente”, la partecipazione a tutte le attività e l’assicurazione. Chi ha già partecipato al Festival delle Cose Belle – Ferragosto Resistente 2020 può ritirare la tessera all’ingresso corrispondendo solo 5 euro. Per chi verrà entro le h 16, la prima consumazione al bar è in omaggio.

INFO E PRENOTAZIONI

Organizza il collettivo culturale Aware – BellezzaResistente, la casa di produzioni cinematografiche One shot production e l’etichetta discografica Old Tower Records. I ricavati dell’evento sono destinati a sostenere le attività del collettivo Aware – Bellezza Resistente e della Capanna di Betlemme di Chieti.

Info e prenotazioni su https://www.beingaware.it/tantebellecosepaura

Per garantire il rispetto delle norme invitiamo i partecipanti ad indossare mascherina e dispositivi sanitari adeguati nel caso in cui le distanze di sicurezza non possano essere garantite.