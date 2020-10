Giulianova, servizio Pedibus: le linee per scuole Don Milani e De Amicis

Parte lunedì 5 ottobre il servizio Pedibus istituito dal Comune di Giulianova. Iniziativa curata dai volontari, genitori e cittadini percettori del reddito di cittadinanza

GIULIANOVA – L’iniziativa sarà curata dai volontari, genitori e cittadini percettori del reddito di cittadinanza che hanno aderito al progetto sociale “Scuola Insieme”, i quali accompagneranno a scuola i bambini a piedi lungo percorsi sicuri, e al termine delle lezioni dall’istituto scolastico al capolinea predeterminato. Ogni volontario accompagnatore sarà munito di pettorina e paletta.

In base al numero di istanze pervenute al Comune di Giulianova sono state istituite due linee: una per la scuola Don Milani a Giulianova Lido e l’altra per la scuola De Amicis nella parte alta della città. I percorsi sono stati definiti in collaborazione con la “Fiab -Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta”, allo scopo di individuare quelli più idonei e sicuri.

Il servizio Pedibus, nel percorso verso la scuola Don Milani, partirà alle ore 7.40, con punto di raccolta in Viale Orsini, nel sagrato della Chiesa di San Pietro ed effettuerà due fermate: una all’incrocio di viale Orsini con via Thaon De Revel alle ore 7.45 e l’altro all’incrocio tra via Cerulli e via Nievo alle 7.50. All’uscita da scuola il servizio riprenderà, effettuando le stesse fermate (via Cerulli incrocio via Nievo alle 13.08; incrocio di viale Orsini e via Thaon De Revel alle ore 13.13) con capolinea viale Orsini, al sagrato della Chiesa alle ore 13.18. Nel ritorno pomeridiano il Pedibus effettuerà la prima fermata alle ore 16.08 (via Cerulli incrocio via Nievo) e alle 16.13 (incrocio viale Orsini- via Thaon De Revel), per raggiungere il capolinea alle ore 16.18.

Il servizio Pedibus, per la linea che porta alla scuola De Amicis, partirà da piazza Salvo D’Acquisto alle ore 8.10 ed effettuerà due fermate all’andata, ovvero via Bellini alle ore 8.15 e parco Cerasari alle ore 8.20. Nel ritorno da scuola si rispetteranno le stesse fermate (Parco Cerasari ore 13.40 e via Bellini ore 13.45) e raggiungere il capolinea (piazza Salvo D’Acquisto).

Nel pomeriggio di ieri la Vice Sindaco Lidia Albani e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia hanno effettuato un sopralluogo lungo i due percorsi insieme ai volontari, per costatarne la sicurezza e l’idoneità allo svolgimento del Pedibus.

“Ringraziamo la FIAB per averci affiancato nella scelta dei percorsi- dichiarano la Vice Sindaco Albani e l’Assessore Verdecchia – i genitori, i volontari ed i percettori di reddito di cittadinanza per essersi messi a disposizione ed aver sostenuto il progetto”.