Tananai in concerto a Pescara: ecco quando, date tour

In attesa di vederlo sul palco di Sanremo 2023 sono state annunciate le date del tour nei palazzetti a maggio e del tour estivo, il 7 agosto allo Zoo Music Fest

PESCARA – In attesa di salire sul palco della 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tango”, Tananai annuncia il completo spostamento nei palazzetti delle date precedentemente previste nei club, e il tour nei principali festival estivi italiani.

Durante il mese di maggio 2023, infatti sarà il momento per Tananai di tornare a esibirsi in concerto nel tour Tananai – Live 2023 – Palasport, prodotto da Friends and Partners. La tournée, inizialmente prevista nei club, ha raggiunto il sold out complessivo ed è stata ufficialmente spostata nei rispettivi palazzetti: dopo Milano, Roma e Napoli, infatti, anche gli appuntamenti di Firenze e Padova hanno raggiunto il tutto esaurito e cambiano venue, nelle stesse date precedentemente annunciate, rispettivamente al Nelson Mandela Forum e al Kioene Arena. I biglietti precedentemente acquistati (per i concerti previsti al Tuscany Hall e al Gran Teatro Geox) restano validi per le nuove venue. I biglietti per i live di Firenze e Padova sono disponibili in prevendita.

A partire da venerdì 5 maggio 2023, l’artista calcherà il palco del Palapartenope di Napoli, per poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 6, emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio, continuando mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena.

Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it

L’avventura live di Tananai continuerà poi anche nell’estate 2023 con appuntamenti nei principali Festival della Penisola, a partire da sabato 24 giugno al Mamamia di Senigallia, continuando nel mese di luglio al Sequoie Music Park di Bologna, Brescia Summer Music, Flowers Festival di Collegno (TO), Pordenone Live, Sonic Park Matera, ad agosto al Suonica Festival alla Spiaggia del Faro di Jesolo (VE), Viper Summer Festival di Cinquale (MS), Zoo Music Fest di Pescara, Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), per concludere al Sotto Il Vulcano Fest di Catania venerdì 11 agosto.

In attesa degli appuntamenti live, la prossima settimana l’artista sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano “Tango”, scritta da Tananai in collaborazione con Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta, che si è occupato anche della produzione del brano insieme all’artista stesso.

Per la prima volta nella sua carriera, Tananai canta una storia non vissuta in prima persona ma attingendo dalla realtà che molte persone vivono ogni giorno, soffermandosi sulle sfumature di una relazione a distanza, le sue tipologie e l’imprevedibilità che comporta: a volte la distanza è uno spazio fisico, altre solo un limite mentale ed emotivo.

TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Palapartenope

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Kioene Arena

TANANAI – LIVE 2023 – FESTIVAL

Sabato 24 giugno 2023 – Senigallia (An) – Mamamia

Martedì 04 luglio 2023 – Bologna – Sequoie Music Park

Venerdì 07 luglio 2023 – Brescia – Brescia Summer Music

Venerdì 14 luglio 2023 – Collegno (To) – Flowers Festival

Venerdì 21 luglio 2023 – Pordenone – Pordenone Live

Venerdì 28 luglio 2023 – Matera – Sonic Park Matera

Mercoledì 02 agosto 2023 – Jesolo (Ve) – Spiaggia Del Faro – Suonica Festival

Venerdì 04 agosto 2023 – Cinquale (Ms) – Viper Summer Festival

Lunedì 07 agosto 2023 ore 21 – Pescara – Zoo Music Fest

Biglietti sui circuiti TicketOne e Ciaotickets: posto unico 40,25 (diritti di prevendita inclusi)

Martedì 08 agosto 2023 – Gallipoli (Le) – Parco Gondar – Oversound Music Festival

Venerdì 11 agosto 2023 – Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest