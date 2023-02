ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sesta vittoria di fila per il Roseto Basket 20.20, che trionfa sul Nuovo Basket Aquilano e lo raggiunge in testa alla classifica a quota 26 punti, ribaltando anche la differenza canestri nel confronto diretto e nell’eventualità di un arrivo a tre con Pescara. Prestazione memorabile quella della Braderm, che domina i primi 15’, subisce il rientro ospite tra la fine della seconda frazione e la terza e poi riprende il controllo allungando nuovamente nell’ultimo quarto. Tutti i giocatori scesi in campo portano un contributo rilevante, in termini di punti e lavoro sporco, ma la scena se la prende tutta Federico Lestini, autore di 37 punti con 9 triple, alcune delle quali davvero irreali.

Nei primi minuti in campo c’è solo Roseto, che con difesa aggressiva e percentuali altissime scappa subito con un parziale impronosticabile di 32-5 nei primi 6’. A Lestini e Zalalis prova a rispondere Nessi, ma Palmucci e Maiga continuano a segnare e al 10’ il tabellone recita 43-19. L’Aquila alza l’intensità e inizia a trovare più continuità in attacco con Gatta e Cicivè, ma in difesa soffre e non poco le giocate di Lestini. Il secondo fallo del lungo pescarese complica la vita ai locali e dà un’iniezione di fiducia agli ospiti, che confezionano un 9-0 in chiusura di primo tempo che riapre la partita: 58-44 all’intervallo lungo.

La terza frazione è quella più complicata, perché gli ospiti tornano sempre più vicini e la partita diventa più nervosa. Ne beneficia la formazione di coach Zubiran, che sfrutta i tanti tiri liberi convertendoli con ottime percentuali e riduce lo svantaggio a una sola cifra. Dopo 30’, il parziale è sul 72-63. Nessi segna il -7, gettando su Roseto l’ombra di un clamoroso harakiri, ma Lestini si inventa tre triple in successione e spacca la partita. L’Aquila non riesce a reagire e azione dopo azione inizia a tirare i remi in barca, arrendendosi al cospetto di una squadra che ha fornito una prova che ha dell’irripetibile. La gara termina 101-76.

La Braderm chiuderà la regular season sabato 11 febbraio alle ore 18 sul parquet dell’Olimpia Mosciano.

TABELLINO

Parziali: 43-19, 15-25, 14-19, 29-13

Roseto: Del Nibletto, Maiga 9, Palmucci 10, Di Giandomenico 5, Jovanovic, Francani, Caprara, Haidara, Lestini 37, Bricis 14, Cantarini 5, Zalalis 21. All: Ernesto Francani

L’Aquila: Mastropietro, Nardecchia M., Aristotile 5, Nardecchia N., Nessi 21, Caldarelli 2, Antonini 4, Gatta 10, Cecchi 14, Cicivé 11, D’Ambrosio 9. All: Marcelo Zubiran