Tamponi antigenici rapidi a Pescara, dove poterli fare sulla Tiburtin

PESCARA – Il Centro Medico Life Care di Pescara resterà aperto per l’esecuzione dei tamponi nasali antigenici rapidi idonei al rilascio del Green Pass sabato 23 ottobre e domenica 24 ottobre dalle 15 alle 19.

La Direzione della struttura sanitaria di via Tiburtina Valeria ha deciso di ampliare l’attività nel fine settimana per andare incontro alle esigenze di quei cittadini che intendono sottoporsi ai test. Un modo, questo, per rispondere all’aumentata domanda di esami per la diagnostica del virus Sars-Cov-2 verificatasi questi giorni in città.

Per sottoporsi al test è obbligatoria la prenotazione al numero telefonico del Cup 085-8961600 o online al sito http://www.centromedicolifecare.it/ sezione “Prenota il tuo tampone”.

Il costo del tampone antigenico rapido è di 15 euro, in linea con quello delle farmacie del territorio. Il risultato viene consegnato entro venti minuti dall’esecuzione o è scaricabile online dal sito www.centromedicolifecare.it