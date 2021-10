Scuola di archivistica paleografica e diplomatica a Pescara: come iscriversi

PESCARA – Da quest’anno l’Archivio di Stato di Pescara ha attivato una collaborazione con la scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Napoli. Pertanto, a partire dal 7 ottobre 2021 fino alle 24:00 del giorno 21 ottobre 2021 sono aperte le iscrizioni per il biennio 2021/2023.

Le lezioni della Scuola si svolgeranno in presenza in tre sedi: Archivio di Stato di Napoli, Archivio di Stato di Pescara ed Archivio di Stato di Reggio Calabria in modalità streaming tra le sedi coinvolte, due giorni a settimana in orario antimeridiano.

La prova di ammissione al primo anno si svolgerà contemporaneamente in tutte e tre le sedi il giorno 25 ottobre 2021 dalle ore 9:00. I candidati dovranno presentarsi con idoneo documento di riconoscimento e green pass dalle ore 8,15.

La documentazione relativa è scaricabile al seguente link:

http://www.archiviodistatopescara.beniculturali.it/index.php?it/432/scuola-di-archivistica-paleografia-e-diplomatica